自由廣場》向海致敬，請先留下藻礁海岸

◎ 蔡雅瀅

行政院繼宣布「向山致敬」政策後，又推出「向海致敬」政策。台灣四面環海，政府願表態重視海洋，固值得肯定。但民間積極奔走搶救且被國際知名海洋保育組織Mission Blue選為「希望熱點」受世界關注的大潭藻礁海岸，迄今仍未脫離將遭中油第三天然氣接收站開發破壞的險境，則令人遺憾。

海岸管理法第一條明定「確保自然海岸零損失」，工程開發應盡力避免破壞自然海岸。台灣近二千公里的海岸線，自然海岸僅占約五十五％；桃園四十六公里海岸中，自然海岸更僅占約四十五％。其中，二十七公里藻礁海岸，係由植物造礁，珍貴獨特舉世罕見。大潭藻礁海岸，則係其精華地帶，一旦大型工程進駐，連緊鄰的觀新藻礁海岸也難保。而全台獨有的「海洋客家文化」，也將因藻礁生態系的覆滅，失其根基。

農委會委託中研院團隊的計畫，曾建議將現行「觀新藻礁野保區」擴大為「南桃園藻礁野保區」，並將核心區北延到大潭。可惜桃園市政府、農委會和海委會，均遲遲不願擴大野保區；而民間申請指定自然地景，中央和地方主管機關相互推諉卸責，至今仍未進入審議程序，行政院亦不肯依文資法第一一○條代行處理，坐視藻礁海岸將被摧毀。

大潭位於台灣海峽狹窄處，冬季風浪大，天然氣船進出不易，不利空污季減煤政策；加上腹地狹小，原定九座儲槽，縮減面積後只剩二座儲槽，不利提高天然氣安全儲量政策；反觀，台北港有三個替代場址，腹地大、海象條件較佳且屬人工海岸。從能源安全角度，實應盡早遷址。況藻礁是大型船艦容易擱淺的天然海防，留下藻礁，不僅保育生態，也能兼顧國防。

前總統馬英九曾在選前表態不支持國光石化，為彰化留下大城濕地；盼曾寫下「藻礁永存」的小英總統，也能宣布三接遷址，為桃園留下大潭藻礁，為國家創造生態、能源、國防、文化與國家形象的多贏局面。

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）

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