自由廣場》每年至少二千億，他說他會想辦法？

◎陳國雄

信口開河雖然可以製造媒體聲量，但是習慣性信口開河也會毀掉自己的公信力，終究被選民唾棄！韓國瑜去年底當選高雄市長上任已逾十個月，所有膾炙人口的競選政見幾乎都跳票，最常被譏笑的是愛情摩天輪和太平島挖石油，其他「人進來、貨出去、發大財」的林林總總，也都成為市民茶餘飯後的笑柄，難怪公信力會破產，民調直直落。

昨日韓國瑜又開出支票，要讓所有大學生和研究生都出國交換一年，費用他會想辦法。但是，他卻完全沒提出任何具體辦法，也沒有說明每年需要多少經費補助多少人。然而根據教育部資料，去年總共補助四千人出國交換，補助金額四億多元；今年迄今申請人數突破四千六百多人，補助金額破五億元。換言之，每個人獲得的補助金額大約只有十萬元。試想，送一位大學生去歐美或日本等先進國家交流一年，需要花費多少錢？至少每人一百萬元跑不掉吧！而且這只是很刻苦過活的數字。因此，若要每年送二十萬大學生出國交流，至少就需要兩千億元。錢從哪裡來？

根據明年度的中央政府總預算，教育科學文化支出編列四二八二億元，若要如同韓國瑜所說的，讓所有大學生和研究生都出國交換一年，則幾近一半的教育文化經費都要投入這項支出。如此一來，勢必嚴重排擠掉各階段教育學程及各文化領域的經費。這是韓國瑜要蠻幹的事情嗎？如果錢不是從這個項目來支出，那麼韓國瑜想的辦法到底是什麼？錢從哪裡來？難不成又是太平島挖石油嗎？

（作者為台中市民，前台灣安保協會研究員）

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