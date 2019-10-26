自由廣場》台灣政商有「秘密黨員」？

◎ 張旭成

網路媒體阿波羅新聞日前驚曝港台中共老地下黨員，此事真實性如何？有待釐清。

根據百度百科說明：所謂中共地下黨（間諜），是指從事秘密偵探工作的人，古代亦稱作細作，深入敵方內部的稱為臥底。從敵對方或競爭對手那裡刺探機密情報或是進行破壞活動，以此來使其所效力的一方有利。民主革命時期，中國共產黨在國民黨統治的地區和日本侵略軍侵佔的地區，秘密進行革命活動的黨組織，通常稱為地下黨。

阿波羅新聞的報導已經在網路上廣為流傳多日，是否為假新聞？期盼被指涉人有所說明或澄清，在台灣有重要影響力的政商人士被指控為中共地下黨員，對政局影響非常巨大，不能等閒視之。

習近平的如意算盤是利用台灣的民主制度，推出代理人參加明年大選，使出各種手段包括網路戰、假消息和經由台商提供助選經費，奪取總統大位，促成台灣的改朝換代，完成他統一中國大夢。

武力攻台不可避免與美國兵戎相見，他深知解放軍將領買官賣官，內部貪腐嚴重，戰力薄弱，目前不能打，也打不贏美軍。他在十月一日演講公開承諾「堅持九二共識，推動兩岸關係和平發展」，他對台是活用孫子兵法「不戰而屈人之兵」的策略。

中共近年在台灣各領域「招兵買馬」，收編買辦，吸收同路人。以高明的統戰招數，分化台灣社會，和滲透政府機關及政黨。很厲害的一招是收購和控制台灣的報紙／電視台進行政治操作，宣傳中共「惠台」措施及習近平「一國兩制台灣方案」，洗腦台灣人民，並影響台灣政局。九月中旬美國國務院副助卿巴斯比也公開示警說：中共使用鉅資破壞台灣大選。他指出中國已針對社交媒體等多種管道投注大量資源，開發更加複雜的方式，匿名傳播虛假信息，以破壞此選舉，分化民眾，「試圖腐化台灣人民經過多年努力，得來不易的民主自由。」

如果中共真的吸收台灣政商名人做為其秘密黨員，深入台灣內部徹底毀壞台灣，足可使台灣地動山搖。因此吾人期待聽到被指為「中共秘密黨員」者提出反駁。

（作者為美國賓州州立大學政治系名譽教授、前國安會副秘書長）

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