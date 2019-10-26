自由廣場》原來搞窮苗栗的元凶是它

◎ 顧邦猷

苗栗縣國民黨立委陳超明近日表示：每次開一條路，石虎就會死掉一隻，妨害地方的經濟及居民的生存權，我們很痛苦。這句話聽得真是心有戚戚焉！石虎真是太不應該了，怎麼可以影響我們苗栗的開發大計呢？我們苗栗人無法發大財，都是石虎害的！

台灣這麼多山林，石虎何必逗留苗栗呢？苗栗的淺山，是為科學園區、工業區準備的，再偏遠些的，還可以蓋佛寺、宮廟，價值非凡，怎麼可以因為石虎的路殺而暫停開發呢？石虎雖然可愛，但不能讓苗栗發大財，就沒有存在的必要！保育團體如果真的為石虎著想，應該設法將石虎集中，成立石虎保育區，還可以收門票，讓所有喜歡石虎的大人小孩看得高興；對了，還得多做些石虎布偶來販售。哇！真好的發財點子。

民間團體要求陳超明立委為所說的話道歉，真是頭殼壞去，難怪陳立委會發飆！民間團體算老幾？能讓苗栗發大財嗎？明明是石虎對不起苗栗，是石虎該道歉吧！還有，本縣銅鑼鄉代表曾說：「石虎是當地人打牙祭用的，想品嚐石虎滋味可以找我。」這又是石虎存在的又一種價值，民間團體請努力保育，讓苗栗人可以大打牙祭！

我們苗栗人對石虎超好的，將牠稱作貓裏喵，還專門設了親子公園，並創作大型偶裝，只要有活動都會公開展示；誰知道石虎卻不知報恩，還讓苗栗開發停滯，真是忘恩負義！既然是石虎對不起苗栗，那就該好好思考存在的價值。要知道我們苗栗目前還負債逾六百億台幣，不能讓苗栗發大財的，都是可割可棄的。

石虎啊！別再故意被路殺了，免得枉送性命，還被政客斥為搞窮苗栗的元凶。

（作者為文字工作者、苗栗縣民）

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