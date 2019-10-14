自由廣場》長照當前困境在人和土地

◎ 伊佳奇

長照財源議題隨著總統大選，再次出現各種數據，分別支持兩黨長照政見，日前衛福部最新「長照服務發展基金收支報告」顯示，到2027年，長照恐面臨破產，長照基金難以支應，是否果真如此？兩黨討論聚焦於財源，卻忽略長照需求者，更忘記照護人力嚴重不足該如何解決，這才是總統政見該提出具體的方案。

媒體報導，長照基金的收支及可運用的年限只夠再撐7年，8年後恐破產。為何2027年，長照可能面臨破產？原因是預估在2026年失能人口將超過百萬，若以目前80萬長照需求人口來推估，所需經費至少一年800億元，問題是：截至今年7月底止，台灣接受長照服務人數才20萬5千多人，衛福部推估長照需求者約近80萬，僅有四分之一的量能，關鍵就在照護人力嚴重不足。

除此之外，目前日照中心等長照機構也嚴重不足，社區式長照據點在台灣推動十三年，2014年江宜樺擔任內政部長時，曾允諾368鄉鎮皆有日間照顧服務，提出「1鄉鎮1日照」，長照2.0實施之後，雖快速成長，至今僅有328日照，未達目標，台灣卻有28萬認知症罹病人口，日照服務量能不到一萬人。

日照等長照機構最大問題不在錢，是在土地的取得、土地使用法規的限制、消防要求等限制。多少年來，從過去的內政部、衛生署到現在的衛福部，都希望跨部會解決這棘手問題，如果不突破，長照經費找到了，仍然無法執行使用。

服務覆蓋率低連帶出現目前的預算執行率偏低的問題。過去聯合報曾調查，地方政府2017年長照概算共賸餘繳回金額至少28億元，執行率約百分之六十四。原因很多，首要問題還是照護人力不足，影響服務輸送及覆蓋率，加上政策朝令夕改、欠缺宣導、行政流程繁瑣、電腦系統不穩定等問題，一樣影響地方政府預算能否有效執行。

地方政府不是僅有長照2.0經費實際執行率低，連審計部2019年8月完成「中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算審核報告」，檢討前瞻計畫預算實現率僅六成，前瞻基礎建設計畫第一期計畫自2017年9月至2018年12月，第一期特別預算為1070億餘元，共計辦理76項業務計畫，105項工作計畫，預算實現率為700億6000餘萬，占預算數六成五，預算實現率以衛福部最低，還不到百分之二十三，都是地方政府無法配合。

此外，也涉及衛福部預算編列方式，若能採取零基預算（Zero Base Budgetting, Z.B.B.），將每年的預算，從「零」的基準開始，不囿前一年度或以前年度預算數字的高低，重新審視其業務活動，決定其優先順序，而根據成本、效益（Cost／Benifit）的分析，就下年度預算為最適當的安排，也就是將有限的資源為妥善的配置，不會發生今天數字及文字遊戲，是800億還是1100億。

長照2.0政策實施以來，是該先檢討已面臨的問題，及是否能確實瞭解長照家庭的需求，尤其是社會弱勢家庭的需求是否能被優先重視，而不是兩黨為了總統大選，相互玩數字及文字遊戲，弱勢家庭看不懂稅收制或是保險制，他們面對家中照護的長者，只想順利活過今天，誰能優先提出解決照護人力不足的政見，先讓他們能出外工作，長者有人照護。

請兩黨總統長照政策能優先提出照護人力充實化、長照服務架構合理化、家庭照護者的支持運作化等政見，別再算一個便當還是八個便當，有長照需求的弱勢家庭都快活不下去了。

（作者專攻認知症整合照護，長照政策研究者）

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