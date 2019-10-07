《社論》化解全球化與民族主義的矛盾

美中貿易戰的衝擊逐漸顯現，美國近期就業數據、製造業、服務業表現不如預期，經濟出現衰退隱憂，造成全球股市重挫。而中國出現房地產泡沫、生產活動下滑、企業債務違約，風波不斷，加上貿易戰糾葛，貨幣政策似乎失去激勵作用，已陷入中等收入陷阱及結構崩解的危機。歐、日兩大經濟區塊，則自金融海嘯後一直疲弱不振，只能把QE當成維生系統，經濟始終不見起色。總之，美中貿易戰延燒一年餘，疲軟的全球經濟更加雪上加霜，除了出現產業轉型與經濟板塊挪移外，全球化與民族主義、保護主義的矛盾更是日趨白熱化。

美國總統川普日前在聯合國大會有一篇出色的演說，清楚梳理此一歷史發展軌跡與思維脈絡。川普在演說中，嚴詞批評中國的不公平貿易措施，呼籲國際拒絕「全球化」，擁抱愛國主義及民族主義。他直指，因為「全球主義」使得世界領袖忽視自己國家的利益，「對美國而言，中國的那些好日子已經結束了。」他預示：「『全球主義者』沒有未來，未來在『愛國主義者』手上。」表面上，川普似乎將中國與全球化劃上等號，因而呼籲全球領袖必須擁抱愛國主義、民族主義，當成對抗中國經濟擴張的武器。實質上，中國雖然加入世貿組織，宣稱接受國際經貿體系的規範，但全球化只是其手中的重磅武器，用以強化市場競爭的優勢，卻嚴格保護國內市場，堪稱是全球化的最大受益者。川普的演說可說有力戳破中國崛起的假象。

其實，真相昭昭甚明︰中國絕非遵循全球化準則的信徒，反而是打著愛國主義旗號的惡棍。而中國由改革開放至今，四十年的經濟躍進，莫不是在此種兩面手法操弄下獲得的成果。此即中國利用西方自由經濟的漏洞，祭出政策與租稅優惠，加上龐大的廉價勞動力，以吸引外國投資與人才技術，順利成為先進經濟體的代工基地，製造業因而昌盛，乃奠定了世界工廠的地位。換言之，中國一方面揚著自由貿易全球化的風帆乘風破浪，將中國製的商品向全球市場傾銷，積累龐大的貿易盈餘及耀眼的成長，迅速竄升為全球第二大經濟體。另一方面，卻以保護主義及不公平貿易手法，行鎖國之實，扶植本國產業，阻絕外國企業的競爭。由此可見，中國為了加入國際經貿組織雖然做了信守開放、公平競爭的承諾，其實本身是最欠缺全球化的意涵與規範，是最會利用全球化遊戲規則謀利的國家。

全球化意味著資金、人力的自由流通與確保公平競爭的規範，以達成加入此一體系中的國家能夠共享繁榮福祉，這才是全球化的迷人之處。可惜的是，全球各個經濟體的發展程度及制度出現極大的差異化，因此競爭上並無法達成真正公平的狀態，致而部分國家表面上服膺全球化、自由貿易的信條，實際上只擷取有利於自己的部分，對於不利之處，則設置重重關卡阻礙外來的衝擊，棄自由經濟原則於不顧。這其中，發展中國家由於經濟處於弱勢，缺乏市場競爭力，乃築起層層壁壘，以保護國內產業；但也不乏先進經濟體為了維持壟斷地位，無視落後國家的虛弱體質，高舉全球化大旗，強行擠壓貧弱經濟體。換言之，高喊全球化、自由貿易口號的騙徒，在開發中國家或先進經濟體之中，皆不乏其人。然而，最負面的案例，則非「中國崛起」莫屬。

全球化代表普世的繁榮與福祉，與民族主義、愛國主義追求的個別國家的排他性利益，本質上本難相容，如今在美中貿易摩擦之中更浮現其難解之困境。貿易爭端的外溢效應正在各國發酵，紛紛對現有的國際產業分工體系，及研發創新與生產分開的供應鏈狀態，重作深入的檢討。於是，製造業回流及生產基地的再轉移，蔚為全球拚經濟的主要潮流，而追求產業的轉型與創新，更是一帖重振經濟的藥方。兩者內涵之相輔相成，與川普訴求的美國優先可說完全契合，亦即以產業的在地化與轉型，提升就業與所得，跳脫成長停滯的陷阱，再造經濟之春；尤要者，更可以化解全球化與民族主義的矛盾，對全球差異化的經濟發展發揮平衡作用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法