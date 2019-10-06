自由廣場》大立光持股轉讓的啟發

◎ 柯格鐘

最近一則新聞吸引許多目光，那是台股股王大立光創辦人、董事長、配偶以及執行長等人均同時申報，將名下持股大幅轉讓至一家新成立的閉鎖型控股公司。據聞目前該控股公司已持有大立光發行股份數達7.63%比例，市場價值約434億元。在經此次股權大幅移轉後，創辦人與董事長及執行長等家族成員個人持股，均僅剩不到萬股甚至不到千股。這次轉讓也將是創辦人家族，繼去年轉讓持股至旗下另一家控股公司後，再次大幅持股轉讓。據新聞報導，大立光表示一切均按法律規定進行申報移轉，而市場對此次大幅轉讓持股之解讀，也大多傾向認定是為防止發生像大同公司接班內鬥事件發生，因此才決定成立控股公司，作為企業永續經營平台。據稱，將來這些進入控股公司股票不會再賣掉，家族成員都必須要工作賺錢，「不能只靠股利過活」，林恩平董事長最後還補上一句話：「稅不是主要的考量」。但是，實情真的是如此嗎？

其實，人做一件事情或者安排，不一定僅只一個單純行為動機，綜合很多因素考量而有複數動機者，無寧才是常態。誠如林董事長所言，成立閉鎖型控股公司之設計安排，確實主要是為鞏固公司的經營權，但除此之外，如果個人與家族成員稅負，不僅能大大減輕，還能操縱自如者，結果豈不甚好，不是嗎？

大股東將手上原先持有上市櫃公司股票，從直接持有改成間接持有者，最簡單手法就是以股作價，轉投所設立閉鎖型公司而成為其股本。從直接持有改成間接持有以後，個人稅負會有很大的差異。首先，上市櫃公司基於諸多小股東壓力，通常會決議一旦公司有盈餘就會發放股利。倘若大股東個人直接持股而受發放股利者，在2017年以前會被直接課股利所得，最高可達40%甚至45%的稅負，2018年以後因兩稅合一廢止，股利所得單獨課徵最高28%稅負。但倘若大股東將直接持股轉成間接持股者，由於變成是控制公司獲配上市櫃公司股利盈餘，依所得稅法規定，這些股利盈餘不計入所得額課稅，須等次年控股公司再次分配盈餘給股東時，才計算課徵股東個人綜所稅。論者因此常說，這裡產生稅負遞延也就是延遲繳稅的利益。但其實，這是錯誤的，因為這家控制公司，從此經由股東會之決議或者章程限制，再也不發放全部盈餘。倘若採用此舉限制，不用說個人從最高40%降低成先前由控制公司就未分配盈餘加徵10%，總計差距將近4倍稅負，就算是以新制計算稅負降低之效益，從28%降低現今未分配盈餘僅加徵5%，也是極可觀稅負減輕（扭曲）的效應。試想一般薪資所得者，最低課稅級距稅率就要6%，比以公司持股所課稅負還高，真是讓人感到心酸。而以公司持股的好處，還不僅僅只是如此而已。

關鍵在這家未上櫃公司之控制公司，是由大股東個人或與其家族成員持有，不僅是股東同時也擔任公司員工，所有吃穿或工作，靠這家公司支持就可以了。換句話說，擔任何種職位、要領多少薪資，讓國家去據以課稅，可以自己或家族決定的。包括公司購車，車是自己開，還可以報汽油與維修，連去吃飯交際應酬都可以報公司帳，這些作為稅前費用都可以降低公司稅負。諸多好處看在只能領幾十K的薪資所得者眼中，所有購車、加油維修與交際應酬，都得要用稅後所得來支應、沒得任何減除，相比之下簡直是棒透了。就更不用說，控制公司可讓大股東子女，以法人董事代表身分，進入上市櫃公司董事會，見習父執輩一手所創立江山的董事會，究竟如何運轉操作。近日南山人壽、先前遠雄建設董事長交替，由大股東主導讓其幼子來擔任董事長，就是最鮮明例子。

相較於此，德國與美國在公司法人稅制上，此類控制公司因性質屬人合公司，所獲股利盈餘之分配，逕自設算股東個人身上。換言之，控制公司所獲盈餘分配，將會直接穿透而認定為控制公司之股東個人的所得，直接在盈餘分配的當年度就計算個人綜所額課稅，如此一來，就不會產生如我國前述法制偏差所產生稅負扭曲效應。倘若我國稅制改成穿透稅制，林董事長我是相信您的真心，只是倘若我國稅制繼續不改，就別說稅負不是主要動機，至少也是個重要考量吧。

（作者為臺灣大學法學院教授、經濟刑法學會常務理事）

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