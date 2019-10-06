自由廣場》韓國瑜應改賣豬肉

◎ 魏美玲

中國2018年消費5611.5萬噸豬肉，吃掉全球五十％豬肉量，是第一大豬肉消費國。

非洲豬瘟於2018年八月在中國爆發，中國因經驗不足，難以控制豬瘟疫情，導致中國從今年到2020年都要擴大進口豬肉。且中國養豬戶因防疫成本增加，許多養豬大戶退出不養，使得豬肉缺口擴大，即使產能維持不變，預估中國國內的豬肉供需缺口也達1080萬噸。

歐盟、美國、加拿大三大主要豬肉出口國，2018年一共也才出口810多萬噸豬肉，對比中國的缺口，根本是杯水車薪。就算中國為緩解貿易衝突，對美國釋出善意—採購美國豬肉，但是九月一日起從美國進口豬肉將額外徵收十％關稅，使得關稅總稅率高達七十二％，這個不菲的代價能夠進口多少多久呢？亞洲已有九個國家淪陷為非洲豬瘟疫區，相較於台灣人民仍幸福吃著滷肉飯、東坡肉，中國必須解決豬肉問題，但可進口的國家有限呀！

中國大缺豬肉而台灣已經拔針成為口蹄疫非疫區，現在真是個千載難逢的好機會。此時，韓市長應該改賣豬肉，趕緊跟中國簽訂四年豬肉銷售長約，約定數量、價格…。中國一兼二顧，既拉抬韓市長選情，又縮小豬肉缺口，韓市長也實現他的競選口號「台灣安全、人民有錢」；韓市長更應趁勢，感謝蘇貞昌院長成功防疫非洲豬瘟，展現格局，也翻轉粗俗的形象。

（作者為網通上市公司執行長退休）

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