自由廣場》 租屋族的感觸

◎ 陳明鴻

據官方最新公布數據，近十六年來（二○○二～二○一八），台灣整體房價所得比成長了高達一七八％，而二十五歲至二十九歲年輕人平均所得則由三○一三三元提升至三四二一七元，僅提升約十五％。更具體的來看租金，以就業機會最多的雙北來看，據「Ubee-房屋比價平台」資料顯示：台北市套房平均租金每坪一六八六元、新北市則是每坪一一七二元；以主計總處二○一八年報告，二十至二十四歲初出社會的新鮮人平均每月收入二七六三五元來算，若想在下班後有個不錯的租屋品質，在雙北租個十坪套房，就佔月薪的六十一％和四十二％。

由內政部辦理之「單身青年及鼓勵婚育租金補貼」已於九月二十七日截止；各縣（市）政府將於十一月間陸續以公文通知審查結果。然筆者於親身申請後感觸良多。租金補貼僅是個短期的政策，要改善租屋市場，必須要公權力投入更多資源與決心，不論是租屋市場的資訊不對等、房東刻意不提供出租人詳細身分資料，抑或是高達九成的房東沒有實際納稅等等。以上或許可以透過內政部公權力之介入與私人企業之租房網的合作，審核合法之房東與合法建物後方可刊登，就如同勞動部也會要求各大求職網站上不應看到違法登記之公司行號。

（作者為電子商務專員，新竹市民）

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