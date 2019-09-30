自由廣場》韓國瑜包場看《返校》的曙光

◎ 林文彬

《返校》戲裡戲外高潮迭起，受人矚目。且其票房之高，連韓國瑜都得搞個包場的陣仗，「返轉」回來觀看《返校》，一點也不敢再掉以輕心。這可見人心向背，或更可見歷史不容漠視。

歷史是一面鏡子，《返校》就像一面照妖鏡。照出同個時代的歷史，可以是和善的春風；卻也可以是一齣令人不寒而慄的恐怖片。但弔詭的是，歷史其實是當下的產物，當下我們看見了的怨懟，包括被扭曲的憲法、國旗；包括被不正確的年改，都到現在還在「返校」當中。

台灣假如能以歷史為鑑，各黨派假如知所警惕。幽靈憲法、國旗扭曲人性的報復情仇，就該不會一直在「返校」嚇人了。但可惜的是，這國家嚇人的情節一直都潛伏在我們脆弱的心裡；那道意識形態的恐怖陰影都還一直隱藏在我們鬱悶的心中。而這道傷害還正將永遠刻劃在我們不正常的憲法和國旗之中，從維持現狀再到不知曾幾何時？

縱然如此，《返校》還是讓我們看到「創意」的一片曙光，或可讓中國國民黨知所改進退讓獨占，讓獨占的黨國體制的幽靈憲法、國旗正常化。

歷史是各自的解答。立委質疑穿著「國旗裝」投票違不違法？引發討論。因為，國旗就是中國國民黨的黨旗，因此這種形同穿著「黨旗裝」去投票的助選行為，違不違法？此外，年改颶風塑造韓粉的復仇者狂潮，吹響今年蔡韓選戰的號角；但我們不知道的是幽靈憲法、國旗一再的返校嚇人，才是撐起台灣主權意識最最重要的覺醒，和中國國民黨一再潰敗的主因。

歷史是各自的狂熱。但我們更該問的是，讓蔣朝退潮，也須從各處的正名到威權雕像、符號退出機關、校園，才不會再到處嚇人、讓幽靈監禁。

（作者為雲林縣議員，著有《臺灣的第三條路：社區營造政治學》）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法