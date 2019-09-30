自由廣場》談儒家卻推崇暴政與黑道？

◎ 陳俊光

教師節凌晨，看到「全民拔菜總部」的貼文「沒有儒家思想、就沒有師道」，幾小時後，又看到新聞「馬英九讚大陸改邪歸正重視儒學」，筆者只覺得好笑：這些人也有臉談儒家？！

孔子讚賞子產不毀鄉校、反對打壓異議言論，又說過：「苛政猛於虎」、「遠人不服，則修文德以來之」。馬英九與拔菜司令可曾批判中國政府的暴政？可曾聲援被其壓迫的異議份子？可曾譴責中國對維吾爾、圖博（西藏）、香港所做的「遠人不服，則派武警以虐之」？其他老師們呢？

孟子更說過「說大人，則藐之」、「聞誅一夫紂矣，未聞弒君也」，這些人可曾以此氣概質疑國民黨威權統治？或是以此氣概面對習近平？

范仲淹有言「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，他絕不會說：「退休軍公教出國只能參加廉價團、很丟臉」。文天祥肯定「在齊太史簡，在晉董狐筆」，也絕不會說：「現在好好的，管他過去做甚麼？」

或許，馬英九、拔菜司令（與部分教師）只知道「三綱五常」、「有事，弟子服其勞，有酒食，先生饌」這些糟粕枝節。此外，拔菜司令推崇張安樂、馬英九推崇殘民以逞的中共，中國政府更於全球廣設「孔子學院」，用以收買學者、操縱輿論，掩蓋中國迫害百姓、戕害人權的事實（參見《假孔子之名》）；孔孟如泉下有知，大概會氣得從墳墓中跳出來。

其實，儒家強調個人道德，卻缺少對純粹知識的關心，也不求改善結構性問題（道德存續的必要條件），導致中國數千年來進步有限，也造成許多士人說一套做一套。時至今日，儒家學說只適合當作「外國古代學說之一」來研究，不適合再當作真理信奉。

台灣有幸吸收許多進步理念，但又不幸仍籠罩在庸俗化的儒教影響下，乃至以孔誕為教師節。希望老師們在講授儒家學說時，能傳遞更多普世價值給學生，而非製造專制政權的打手與順民。

（作者為精神科醫師、臨床教師）

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