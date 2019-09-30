自由廣場》珍惜勇鷹教練機外銷優勢

◎ 張豐麟

新式國造高教機「勇鷹」原型機出廠，預計將於二○二○年首飛，並在二○二六年完成六十六架的量產作業。對於台灣而言，究竟勇鷹教練機誕生是美夢還是惡夢？

據立法院資料顯示，F-16每小時成本十一萬多，經國號ＩＤＦ則高達二十五萬元，會這麼貴，是因為全世界的ＩＤＦ就只有這一三○架，產量少當然後勤零件就貴。未來XAT-5「勇鷹」高級教練機如果真的只有台灣空軍採購的六十六架，說實話，未來的每小時飛行成本沒有最貴只有更貴！

國機國造的思考邏輯有一個致命傷，在於只要產量打不開，未來都必將成為後勤的沉重負擔。更有甚者，當國防資源有限而單一武器項目的使用成本無法降低，未來在建案立項時，恐再難獲得使用單位青睞。筆者並不熱中於預言，但相信在不久的將來，必定會有民意代表於國會殿堂質詢XAT-5教練機每小時飛行成本為何高於F-16，最後國機國造在惡性循環下，終將走向曇花一現！

其實勇鷹教練機在國際市場有一個相當大的優勢，那就是這款教練機是二十一世紀唯一美系血統的雙發動機高教機。因為無論是韓國的T-50或是美軍的T-X高教機計畫的得標者T-7紅鷹式教練機，均為單發動機噴射教練機。許多國家基於飛行安全係數的理由，堅持採購雙發動機噴射教練機。例如德國聯邦空軍原本操作的阿爾發雙發動機全數退役後，便一直在尋找可供替換的雙發機種，即便是過渡期，仍堅持租用三十五架美製T-38雙發動機高教機，所以其機尾編號仍標幟美軍軍徽。

XAT-5並非第一線的主力戰機，並無機密性，甚至連授權生產來增加輸出的誘因都可以考慮，唯有提高產量，「勇鷹」的操作成本才有可能下降；唯有提高產量，「勇鷹」所建立的人才庫才能細水長流；也唯有提高產量，「勇鷹」所帶來的產業鏈體系才不會在短時間崩解。漢翔公司總經理馬萬鈞在受訪時表示，「勇鷹」高教機的自製率達五十五％，在全球的教練機中，應該是最高，漢翔有信心邁向量產，甚至外銷都不是問題。期待政府能有系統的協助高端航太產業向外輸出，也唯有如此，台灣耗費鉅額投資的產業，才能有機會真正的落地生根！

（作者為博士生，論文曾獲全球空運年會ATRS錄用）

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