自由廣場》想起張善政「補破網」的時候

◎ 伊佳奇

執政的民進黨居於執政優勢，在總統選舉前不斷推出「長照2.0升級版」各項新政策，國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團總召張善政在臉書上指出，衛福部九天內三度釋出長照利多，質疑是在「撒錢買票」，是在「補破網」。這個質疑有值得探討的地方。

我們回顧中國國民黨執政、馬政府的八年，從二○○八到二○一六年期間，國民黨政府並未提出自己的長照政策，僅延續民進黨執政最後所提「長照十年計畫」，更關鍵的是：國民黨執政八年的長照預算，從未依計畫所編列預算核定，八年加總金額，不到民進黨二○一八年一年所編列的三百多億，遑論民進黨逐年在長照政策上的預算規劃是不斷增加。

預算編列雖無法代表是否立即滿足或解決民眾需求，但至少表示重視這項政策對國家發展的影響。

事實上，張善政先生可能忘記他自己在行政院擔任院長的最後階段，國民黨面對二○一六年總統選舉競爭，想為長照來「補破網」，而倉促提出「長照服務能量提升計畫」，規劃三年三百億，意圖彌補執政八年所忽視長照的建設發展。我們不知道張先生是不是選擇性失憶，竟忘記自己曾想為長照補破網？雖然最終選民沒有給國民黨補破網的機會。

任何政策均有其優缺點，長照2.0政策上的缺失，包括財源不穩定性、照護人力及專業人力不足、忽視家庭在照護的功能、未能強化社區服務輸送能力、漠視機構在長照的角色等。的確，民進黨是在選前不斷提出相關長照政策、編列經費來補強上述缺失，但至少肯做、願意做。選民也想看看國民黨在長照上是否有具體改善措施，但至今看不到。

政策科學的專業訓練不足一直是衛福部的問題，往往欠缺政策規劃前對問題的認定與選擇，對方案草擬時的可行性分析與相關團體的溝通，執行時政策宣導，政策評估與賡續等，均從長照政策上看到類似的問題持續發生。是政治因素影響衛福部，還是衛福部欠缺政策科學的訓練，這是另外一個值得探討的課題。

長照政策終於能讓兩黨開始重視進行政策討論，期望透過不斷的辯論，能提出各自在長照政策的「秘方」，讓民眾看到誰是真正為民眾利益，能解決或滿足民眾需求，更期望能看到在政黨政治的競爭下，能激發出願意建設台灣能永續運作的長照體系。

（作者為認知症整合照護專家，長照政策研究者，台北市政府市政顧問）

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