自由廣場》高雄人說話：全力支持中央強力掃黑

◎ 曹耀鈞

高雄市日前連續三天因直播主間糾紛，引發砸店、聚眾鬥毆、開槍等街頭暴力事件，加上更有女高中生遭人狠砍斷指等多起暴力案，行政院長蘇貞昌與內政部長徐國勇及原為高雄市警察局長的警政署長陳家欽，聯手出面統合中央與地方警力，壓制南部黑道囂張氣焰，吾人認為實屬必要。原因無他，維護人民身家安全的警方公權力絕對不容挑戰！

近年網路詐欺結合黑道勢力在商業上斂財時有所聞，身受其害的民眾不計其數，早就應是治安掃蕩重點。一般人們從表象上看到的，可能僅是店家之間的商業利益糾紛，但更深層的闇黑實況，則是許多商業行為藉網路平台遂行大量偽品交易。目前許多網路商家良莠不齊，造成買賣之間的資訊極度不對稱，持續坑殺良善消費者。其中有一情況更是令人憂心，那就是時下許多青少年紛紛崇拜所謂的「網路直播主」，尤其是那些滿口謊言、自稱家財萬貫的騙子，讓這些懵懂少男少女價值觀持續處於崩壞當中。

誠實正直的網路商業行為，相信所有人都樂觀其成，也是現代商業通路的供應鏈特色之一。但是利用網路商業行為施行詐術或暴力聯合行為，絕對不可姑息。否則發生在二○一四年，台北市黑道透過社群軟體糾眾鬧事，造成殺警案的不幸事件，日後在網路直播的煽動效果，威力可能更是不容小覷。

再者，高雄在三天內發生數次的街頭槍擊暴力事件，其實百姓都心知肚明，這其實是對於高雄市警方的公然挑釁與輕蔑，此次中央快速揮軍南下，讓高雄與屏東黑道勢力知所收斂，我們可具體感受到政府力捍治安，掃蕩黑道的決心，也同時讓地方政府必須更迅速回應治安的維護。

具備法律專業的行政院長與內政部長，加上出身高雄的警政署長，他們三位法律警政專業判斷下的辦案邏輯與佈局，必定有其道理。哪裡輪得到一些毫無法學素養與警政實戰經驗的旁觀者說三道四，這些政客與名嘴缺乏人性的批判，只是更加凸顯其專業的無知與邪惡思想的外顯罷了，從政府辛勞主持社會正義的事實上看來，這些政治語言著實令人不齒！

（作者為高雄市科技管理學會監事／台灣透明組織研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法