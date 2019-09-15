自由廣場》核四S斷層，杜紫軍告訴韓國瑜沒？

◎ 楊木火

民國一○二年四月十七日立法院經濟委員會通過提案「台電公司針對核四廠場址所在地及其周遭地質、海域，應重新辦理地質調查工作」，同時亦通過提案調查報告應公開。一○二年十一月經濟部完成「核四地質調查安全評估報告」，卻將報告列為機密不得公開；該調查發現Ｓ斷層位在一、二號汽機廠房正下方。請問韓國瑜國政顧問團杜紫軍副總召，有無將Ｓ斷層事告訴韓參選人？

一○三年三月十日經濟部張家祝部長到立法院經濟委員會報告「核四計畫之地質與海域調查進度」，經濟部提供給立法院之書面資料第二頁「核四廠『汽機廠房』附近發現存在一斷層構造…」，依據「核四地質調查安全評估報告」，可確認Ｓ斷層位在一、二號汽機廠房正下方。

去年八月民進黨政府將報告解密，報告中指出由地調所成立的「核四地質調查檢核評議小組」曾要求經濟部說明Ｓ斷層與上覆沖積層截切關係，並進一步要求調查確認Ｓ斷層的活動性及延伸範圍。如果確認Ｓ斷層為活動斷層，依據一○二年四月經濟部出版的核能議題問答集第三十九頁：「核四廠選址是根據美國核能管制委員會（ＮＲＣ）一九七五年頒佈的核能電廠選址準則，規定廠址半徑八公里內不得有長度超過三百公尺之活動斷層。一九九八年美國核管會重新修定上述選址準則，保留廠址半徑八公里內沒有活動斷層規定，但取消活動斷層長度限制。」那核四廠址即無法符合美國核管會的規定。

縱然最後調查發現Ｓ斷層為非活動斷層，但依據「核四地質調查檢核評議小組」李錫堤委員會中說明：「如果鄰近斷層錯動時，震波傳遞至廠址，Ｓ斷層是否會有共鳴式的移動而影響結構安全。」位在其上的汽機廠房結構將受到鄰近斷層錯動的影響，而產生結構安全問題。

杜紫軍在一○一年六月時任經濟部常務次長，負責督導能源政策、地質等業務，核四的重新地質調查，為其任內督導的業務；請問杜副總召，為何以虛偽核四Ｓ斷層位置資料（「正下方」和「附近」當然不同）跟立法院報告？是否是馬英九總統或江宜樺院長示意您這樣做？還是您主動主導？

國民黨政府以不實資料欺騙立法院及報導此案的記者，等同欺騙全國民眾，明顯涉嫌違反刑法第二一三條，檢調單位應主動調查國民黨政府虛偽核四Ｓ斷層位置案。

（作者為鹽寮反核自救會總幹事）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法