自由廣場》法官評鑑 同溫層審理

◎ 吳景欽

公懲會委員長石木欽，被查出擔任最高法院庭長、高等法院院長期間，涉嫌接受不當招待，雖已自行請辭，司法院仍將召開人審會進行討論。只是這類違反法官倫理的行為，就算證明為真，能否為重懲、甚至汰除，卻是個問號。

承審法官若接受當事人的招待，即便沒有因此違法裁判，仍可能觸犯貪污治罪條例第五條第一項第三款，即可處七年以上有期徒刑，且得併科六千萬元以下罰金的公務員不違背職務受賄罪。只是此等重罪，除證據不易找尋外，還有貪污對價性難以判斷的問題；尤其若查無進一步的金錢賄賂，僅有接受招待之事實，也很難說有對價性，致處於刑法外的灰色地帶。故於此時，勢必得藉由其他機制如法官法，防制法官的不當行為。

依法官法第三十條第二項第七款，違反法官倫理規範情節重大者，即應付法官評鑑委員會為個案評鑑。而在法官評鑑委員會認有懲戒必要，就移送監察院，再由其彈劾給職務法庭為審理，致成為防止司法者濫權的最重要機制。

只是，如此的評鑑機制，向來備受質疑。首先，就法官評鑑委員會的組成，有法官代表三人、檢察官代表一人與律師代表三人；但所謂社會公正人士僅四人，實難有外部性。就算從明年七月十七日，社會公正人士將增為六人，在此等人選仍由司法院遴選的情況下，最終選出者到底是真的公正人士，抑或又屬絕對友性者，也是一大疑問。

因法官評鑑委員會須將案件移送司法院職務法庭審理，而依法官法第四十八條第一項，職務法庭由公懲會委員長為審判長，並與四位實任十年以上的法官組成合議庭，實難免於重舉輕放的道德風險。故在六月法官法修正時，對於職務法庭的成員，即改由三位法官與兩位參審員組成，同樣於明年七月十七日正式實施。

惟即便撇開此等參審員仍由司法院選出的疑慮不談，依法官法施行細則第二十四條第二項，職務法庭的評議須準用法院組織法。但依此法第一○五條第一項，評議乃採過半數決，則在參審員僅有兩名的情況下，實質上仍屬同溫層的審理，致讓人感覺，僅是五十步與百步之差別。

（作者為真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、台灣陪審團協會理事長）

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