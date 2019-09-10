社論》來自紐約的「台灣加油！」嘹亮讚聲

上個週末，紐約很台灣。七日在職棒大都會隊球場，盛大舉行「台灣日」活動，現場數萬球迷齊聲大喊：「大都會加油！台灣加油！」（Let’s Go Mets! Let’s Go Taiwan!）同一天中午，近一千位台灣支持者走上曼哈頓街頭，以四．八公里遊行宣示「讓台灣保持自由」（Keep Taiwan Free），宣揚聯合國應接納台灣等訴求。

大都會隊的「台灣日」活動，是美國職棒大聯盟三十支球隊歷史最悠久、規模最大的台灣文化慶典活動，結合藝文表演、播放廣告、遊戲與親子活動等方式，吸引觀眾認識台灣。二○○五年開辦以來，曾邀李安、魏德聖、曾雅妮、盧彥勳、李遠哲等台灣知名之士開球，今年由網紅蔡阿嘎擔綱。

大都會隊球場所在的皇后區法拉盛（Flushing），素有「小台北」或「小台灣」之名，一九七○年代起台灣移民到來，居住、經商，開設商店、銀行、媒體，還有台灣會館；加上後來的中國移民，使其興盛及規模都超越曼哈頓歷史悠久的華埠。大都會隊的「台灣日」活動，正是在這一背景之下應運而生，它是體育的、商業的、文化的，也是對在美國台灣人及其家鄉的親善舉動。

曼哈頓挺台灣的遊行，近三十年來連續舉行，今年意義更為突出。遊行原為支持台灣加入聯合國而起，在北京當局近年大肆壓制國內異議，並迫害周遭地區人民之後，遊行發展成被中國當局壓迫者的行動展現。尤其香港因「反送中」抗議，引發爭自由、人權、民主群眾運動，舉世關注，已持續三個月，更促成遊行從支持台灣再加入聲援香港、維吾爾、圖博等遭中國壓迫人民奮起的場合。

從波士頓前往紐約參加遊行的香港前學民思潮成員許穎婷，就是具體範例。這位十九歲學生，今年四月在所就讀的愛默生學院校刊發表一篇〈我來自香港，不是中國〉文章，旋即招致中國同學撻伐。但她不改其志，且隨著後來香港情勢發展，更積極在波士頓地區發起聲援香港活動；她上週末在紐約大聲疾呼，呼籲台灣人民要看清「一國兩制本是謊言」，港台攜手擁護民主自由。

到場積極發聲的，還有馬紹爾駐聯合國代表卡布亞，強調台灣不該遭邊緣化，台灣人民應加入聯合國大家庭。美國前副總統錢尼的國安顧問葉望輝（Stephen Yates）也現身共襄盛舉，他早年曾在新營等地傳教，擔任過愛達荷州共和黨主席，長年支持熱愛台灣。同樣地，聯邦參議員卡定及眾議員夏波也大力為台灣讚聲；夏波發表公開信，指出台灣是民主、人權、法治的世界知名成功故事，民主國家應挺身而出，反對中國在聯合國和國際組織欺凌台灣。

感謝這些來自紐約為台灣加油的嘹亮讚聲。的確，台灣在民主自由人權的普世價值，與美國站在同一邊。回顧過去，美國是台灣脫離威權政治的主要外在助力，在美國台灣人也犧牲奉獻助成家鄉民主繁榮。近年，在抗拒中國併吞求生存之路，美國更是最堅強的盟友。如今，在美中經貿戰所帶來的變局中，台灣正逢總統及立委改選，我們須戒慎恐懼，既不陷溺於選舉的狂熱、口號和爭鬥泥潦之中，尤不能選錯候選人而讓台灣站錯邊，帶來被併吞的厄運。

具體地說，美中貿易戰不易善了，共和黨的川普總統不論是否連任，美國都不會坐視中國繼續在經貿、科技、安全方面搭順風車。尤其明顯的，習近平揚棄鄧小平「韜光養晦」遺訓，高估自身實力，野心昭然若揭，幾番交手下來，卻讓中國潛藏的危機暴露。如今，中國經濟大幅放緩，外資、台商正在撤離，近年悉心維護的經濟成長與去槓桿平衡被打破，債務泡沫有爆破之虞。遭逢嚴重考驗與困局，專橫威權的習近平必遭挑戰，內部鬥爭蠢蠢欲動。

台灣此時選舉主政者，公民的選擇簡單而清楚：候選人親美是必要條件，抗拒中國併吞是應有底線。不客氣地說，台灣從上一世紀中葉以來，未被對岸中國侵吞，美國是長期外在支柱，歷任總統沒有不親美的。另一方面，中國謀取台灣無所不用其極，「兩岸一家親」之類親中言語只是自欺欺人之談。從而，擺脫中國，親近美國，台灣才可能在自強上進繁榮之路，繼續生存奮鬥。

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