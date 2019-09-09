自由廣場》 韓國瑜疑似「故意失言」

◎ 張世賢

韓國瑜明知因幕僚聯繫失誤，日本學者松田康博率領的訪問團才會遲到二十五分鐘，責在己方，卻在會見他們後，非常怪異的聲稱「等日本人等了二十五分鐘」，導致松田罕見地用中文在臉書「特此澄清事實」。韓被迫澄清，但大批韓粉卻灌爆松田的臉書，留言謾罵，使松田不得不關閉臉書，而未見韓制止粉絲的胡作非為看來，令人合理懷疑韓是「故意失言」的。

韓氏「德難配位」，當上高雄市長後不斷出包，他的策略卻是「以新包掩蓋舊包」，一再製造新的話題，讓媒體和社會大眾忽略舊的爭議。他近來為豪華農舍、政治獻金和追蹤器等醜聞所苦，乃藉日人來訪的機會故意再出一包，只要能夠逃過上述諸多醜聞的糾纏，即使丟盡台灣的顏面也在所不惜！

台灣媒體毫無選擇地隨著韓國瑜的出包起舞，嚴重壓縮了討論國家大政方針的時間和空間，例如蔡政府好不容易為因應非核家園而發展的綠能產業，就被藍營去年當選的幾個縣市長一擋再擋，還發出「重啟核四」的主張，實為令人不安的逆流，但媒體卻沒有時間和版面討論。韓國瑜在藍營的出線操演，已明顯的讓台灣向下沉淪。

（作者為故宮退休研究員，桃園市民）

黃光芹的質疑

◎ 陳止戈

韓國瑜接待日本東大教授的「遲到」風波，輿論焦點都集中在韓市長因為行程太滿，顧此失彼的結果。然而回到事件的原點，為什麼要更改會面地點？我發現所有的評論，都被韓國瑜誤導為幕僚團隊的作業疏失，只有資深媒體人黃光芹發覺事有蹊蹺，九月六日她在下午五點四十八分貼文，明白點出日本訪問團十點四十五分就已抵達鳳山捷運站，完全可以準時赴十一點二十分原鳳山行政中心之約。到現在，韓市府始終沒有說明，為什麼要把會面地點從鳳山改到四維路的辦公室。黃光芹指出了要害，因為韓國瑜的前一個行程在鼓山，距離鳳山有十一．三公里，車行時間約需三十六分鐘，而到四維行政中心則是六．三公里，只需十八分鐘。

現在已知，日本訪問團接到改地點的通知是十一點二分，假設韓國瑜離開鼓山的時間是十一點整，趕到鳳山最快也是十一點三十六分之後，起碼遲到半小時以上，鑑於上次接見青年團遲到被罵到臭頭，有沒有可能靈機一動，惡向膽邊生，在十一點二分時通知對方改到四維路？如此一來，他可以在十一點二十分「準時」抵達會面地點候客，至於對方因此而奔波趕路，最快也要十一點四十分才能抵達，比原訂時間「遲到」就是他家的事了。換句話說，可能更改地點的唯一動機，就是為了避免自己又遲到。

壞就壞在他那張嘴，吃人豆腐還要賣乖，對媒體說了一句「這次我沒遲到喔」，希望扳回上次凸槌的顏面，不料因此鬧出軒然大波。被揭穿之後，又以嬉皮笑臉方式說「是希望大家笑一下」來掩飾。

黃光芹轉述，有日本媒體私下形容韓國瑜「當真是最低級的人」，所幸網民都不齒與之為伍，大量湧入松田康博的臉書代為道歉，勉強保住了台灣人的顏面。

（作者為業餘投資人，新北市民）

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