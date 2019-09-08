自由廣場》韓國瑜之酒精戒斷症候群？

◎ 黃馨嬅

國民黨總統參選人韓國瑜繼日前的「鳳凰飛走了、進來一堆雞」失言之後，九月六日接見東京大學兩岸關係研究小組，又稱日本學者團隊遲到二十五分鐘，讓日本學者氣得在臉書PO文表示「是市府臨時更換地點」，「難以理解韓國瑜和其團隊的作風」。於是，韓國瑜晚間連忙開直播解釋，「是希望大家笑一下，沒別的意思」。對此，黨內直言，韓團隊真的要加油，不能再螺絲掉滿地。

針對韓國瑜失言及此次的風波，國民黨內直言，韓說話隨興，雖然出發點沒有任何惡意，但現在已進入大選選戰，任何的發言都要接受媒體及選民的嚴酷檢驗，因此一定要「慎言再慎言」；至於接見日本訪客的風波，更是完全不該出現的錯誤，韓的幕僚團隊不能讓這種事再發生。

國民黨內表示，韓國瑜成為總統參選人後，中央黨部和競選策士已經一再提醒韓的發言要慎重，不但不能隨意、隨興發言，發言前更要弄清楚所有狀況，準備充分後再回答問題。

其實，自七月二十日高雄市長韓國瑜勘災時的第一個動作用雙手捧起水來聞；接著七月二十四日視察登革熱疫情，突然爬上約三層樓高的樹，要看有沒有積水的樹洞；到八月三十日發生「鳳凰飛走了、進來一堆雞」失言風波；以及九月六日對日本學者失禮的表現，國民黨內人士所看到的韓國瑜脫序行為，可能不只是韓幕僚團隊螺絲掉滿地的結果；亦有可能是韓國瑜接受國民黨中評委趙守博的建議，開始戒酒，出現相關的酒精戒斷症候群，處於不知道自己在說什麼、做什麼的狀態。

雖然國民黨內表示，現在是大選作戰階段，既是打仗，就要嚴明紀律，不能容忍錯誤一再發生，韓團隊該調整的就要調整，該換的就要換。

但是，一台機器若是運作不順，不能只拴緊螺絲，還要檢視馬達是否故障才行；若是馬達壞了，該送修就要送修；不能修，該換新馬達，就要立刻換，機器才能運作正常。

看來韓幕僚整個團隊內部結構除要檢討之外，國民黨高層更應該建議韓國瑜先看個醫生吧！

（作者從事文創設計，台南市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法