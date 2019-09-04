自由廣場》律會整合抗統戰

◎ 江榮祥

兩大律師公會就「兩岸和平發展法學論壇」論爭的癥結在：全聯會的「法定代表性」與「民主可問責性」斷裂！

律師加入地方公會，地方公會組成全聯會，全聯會理事長係自各地方公會選派的會員代表↓理事↓常務理事逐級遞選而來，猶如「地方派系聯盟」的頭人們推舉共主。「派系政治」也表現在公部門律師代表選舉上：地方公會壟斷提名，設年資門檻，未對全體律師開放；能參選代表者，常與公會資歷綁定，循地方公會理監事↓常務理監事↓會員代表↓全聯會理監事↓常務理監事↓地方公會或全聯會正副理事長一路在「小圈圈」內操作「配票」升晉。這是民國大陸時期法制的孑遺。

台灣歷史上出現過的全島（國）性律師組織，主要有三：一九三一年，辯護士自願組成「台灣辯護士協會」，擁護人權，嗣遭日帝軍方強迫解散。一九四二年，日帝當局指示成立「台灣辯護士會聯合會」，期以「促進大東亞建設」與「司法報國」，戰後解散。現行全聯會則是依國府指示於一九四八年在南京成立，旋隨國府遷台，緣《憲法》本文規定若干中央民代自「職業團體」選出，做為當時停止改選「萬年國會」維持法統的配套，全聯會迄一九九○年前也不再改選理監事，自甘翼贊黨國威權統治，是為「轉型正義」所當檢討的對象。此論頗惹全聯會同道不快，然非詆毀，純係客觀陳述歷史事實與「國家統制」原理。

日帝、國府皆抓緊「與基層分離的上層建築」控制台灣律師界以遂行國策；可料定中共統戰將循同理而行，只要掌握全聯會理事及常務理事過半，即可劫奪代表台灣律師界的法定地位。若改成直選，當選人直接向全體律師負責，將墊高中共統戰成本，且當選人更具代表性，自敢在對岸打壓的場合上據理力爭。

從而，兩大律師公會應握手言和，敦促立法院儘速修訂《律師法》，實現「單一入會，全國執業」，且理事長、理監事等職改由全體律師直選，早日終結「英雄內戰」，共同迎戰「薩諾斯」！

（作者為執業律師、民間司法改革基金會執行委員）

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