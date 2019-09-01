自由廣場》《我們與惡的距離》談同理心的鞋子

◎ 陳家如

《我們與惡的距離》不只創造台劇收視率的天花板，也打破了國界與種族的藩籬。不只被中國網友冊封為「二○一九最強華語劇」，豆瓣上評價高達九．四分，也創下台劇在國際最大的網路電影資料庫IMDb史上最高分的紀錄九．六分（滿分十分）。是什麼不只讓亞洲人感到共鳴，連全世界其他各類種族的人們，都被深深撼動與落淚呢？我想它喚起了人性最深層的「愛」與「同理心」。社會的底層，有很多悲傷與辛苦的人，他們需要的正是多一點理解和關心。

許多精神疾病的降臨，牢牢寫在基因密碼裡、也寫在迎面而擊的悲慘命運中，那些生病的人無法選擇、也難以逃避，健康的幸運兒如我們更是難以想像與體會。

曾經在醫學生的時候，跟過一位精神科醫師的門診。我問了他一個問題：「病人的人生這麼複雜、這麼漫長，遇到的問題這麼難解，要如何有同理心的去體會他們的世界呢？我覺得同理心是一件好難的事情……。」

老師說：「如果你很願意去體會病人的心情，並真心希望解決他們的難題與病痛，其實沒有這麼難。還是有那麼一瞬間，就像穿上了別人的鞋子走著他們的路，就算真的只是一會兒也好，還是可以稍微同理心的！」

於是我知道了，真正的同理心，是暫時穿著別人的鞋走路；是溫柔、是太陽、是暖風、是真心的關懷、是諒解的一笑。大部分的時候，順遂的我們站在高崗上唱歌，並不知道社會有些人蹲在死蔭幽谷裡面、站不起來。同理心是站在別人的角度看事情，因為我們與別人身處的立場與背景迥然不同，所以無法體會別人的心境，但我們可以無條件的「相信」他，暫時穿著他的鞋子走路。

家族治療大師維琴尼亞．薩提爾〈我想到達的境地〉：

我想要愛你，而不會緊抓著你；

欣賞你，而不帶任何評斷；

與你同在，而沒有任何侵犯；

邀請你，而不強制要求；

離開你，而不會有愧疚；

指正你，而非責備；

並且，幫助你，而不讓你感覺被侮辱。

如果，我也能從你那裡獲得相同的對待，

那麼，我們就能真誠地會心，

然後，豐潤彼此。

（作者為兒科醫師，高雄市民）

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