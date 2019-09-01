自由廣場》中國人吃出大問題

不只亞馬遜火災 驢子、海豹、犀牛都受害

◎ 李道勇

據統計，截至今年四月的一年內，中國從巴西進口大豆高達七千一百萬噸，相當於二○一四年從全球進口的大豆數量。隨著大豆需求量不斷增加，巴西原有法律防止亞馬遜成為大豆種植擴張地，但總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）今年上任以來，就一直主張積極開發亞馬遜地區，過去一年巴西森林火災激增八十四％，每分鐘燒掉一．五個足球場，火災發生頻率竄升，恐怕與人為砍伐森林脫不了關係。法國總統建議Ｇ７提供七億歐元協助撲滅亞馬遜雨林大火，但為巴西總統拒絕。

在此前，因為中國人的「吃」，已在巴西演出一場「驢皮保衛戰」。以往在巴西，驢子用來運輸農產品、水源、載送孩童上學；但如今，驢子的功能被車輛取代。反觀中國，不少餐廳開始提供驢肉料理。中國人更喜愛以驢皮熬製而成的「阿膠」，據說「阿膠」可延緩老化並壯陽。

據英國Daily Mail報導，中國山東的阿膠工廠，每年熬煉三千噸驢皮；中國的驢隻大減一半，於是向全球收購驢子，非洲的驢子因而受到滅絕的威脅。年前，尼日政府決定停止驢隻出口。

不但是非洲的驢子，巴西驢子也因中國的「阿膠」需求，面臨滅絕的命運。而且因為巴西規定，屠宰驢隻須獲得農業部批准，因此許多農場選擇餓死驢子後再販售，形同虐待動物。

「阿膠」之外，還有海狗補腎丸也有壯陽效果，連「阿里巴巴」都在販售十一種相關產品；今年二月遼寧大連長興島警方破獲斑海豹盜竊案，被偷走的一百隻斑海豹，只剩下六十二隻存活。傳說當地的海豹鞭，一支可賣一到三萬元人民幣。然而斑海豹卻是「唯一」能在中國北方海域繁殖的鰭足類動物。

之前的犀牛角也遭受同樣命運；南非的犀牛也因為中國的需求而遭受肆無忌憚的獵殺，四年來的統計，南非被獵殺犀牛達四○○六頭，而且是在克魯格國家公園員工持槍巡邏的狀況下發生。

「殺生以求生，去生更遠」，可是嗜血的中國「傳統文化社會」，迷信「以形補身」而濫殺無辜，十四億人口一張嘴，天上飛的、地上跑的、河湖海遨遊的野生動物全遭殃。這種「中國特色文明」，距離「普世價值」太遠，早晚會遭天譴！

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）

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