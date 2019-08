自由廣場》原來我是假博士

◎ 廖仁豈

看到昨天台大賀德芬老師的新聞,突然心驚了一下,我念了五年多的書、跟政府借了兩百多萬的留學貸款、清晨五點起床到學校健身房打工掃廁所填補生活費,所獲得的英國博士學位,原來是假的!

先不提賀教授對英國學制、對學位授予之流程的理解程度,要查蔡英文有沒有拿到博士學位,只要上大英圖書館博士論文網(British Library EThOS)查閱即可。點閱該網站的「問與答」,便可清楚地知道我們搜索到的資料的公信度。

問與答的第一點指出,他們的目標是收錄英國大學有記錄的(record)、授予(awarded)過的博士論文,至於碩士論文或博士第一年提交的MPhil論文則都不收。簡單說,這個資料庫只收博士論文。

其次,誰可以上傳登錄論文資訊?問與答的第五點指出,他們是透過學校獲得論文,而非作者本人,更強調,透過這樣的管道,「我們可以知道所收錄的是具有大學認定過的博士論文(That way we know the theses we hold are the final validated thesis awarded by the university)」。

簡單說,在大英圖書館博士論文網查到的每一篇論文,不管寫得好、寫得爛,每一筆資訊都代表一個學生攻讀博士,最終獲得博士學位的一個歷程與辛酸故事。

因此,問題在於我們信不信大英圖書館的收錄資訊?

如果連這樣一個國家級圖書館提供的資訊,都可以簡單地被主觀揣測與陰謀論來拆解,這只證明他們戮力收錄五十多萬本博士論文的工作都是白搭,瓦解了大英圖書館與提供它記錄的各個學校之間的信任,衝擊到每一間學校授予學位的公信力,更讓每一個使用這網站的研究者與年輕學子,對下載的資料產生疑惑。

你選擇相信哪一種?總之,我是信大英圖書館博士論文網了,不然的話,我的博士學位便是假的了…。

(作者為英國雪菲爾大學政治學博士、前立法院法案助理)

