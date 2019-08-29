社論─「芒果乾」對上「復辟風」

外界對於明年總統大選有一個很生動的形容，乃是「芒果乾」（亡國感）對上「發大財」的戰爭，因而香港反送中讓小英撿到槍，民調一路走高，反而領先國民黨提名人韓國瑜。此外，另一個對決的焦點在於藍營對於小英推動的年金、能源、轉型正義等改革，均採取強烈的反對與對抗立場，屢屢揚言重新執政後就要改回來，加上去年九合一選舉藍營大勝，所以「復辟風」的強烈吹襲也是藍綠爭鋒的重要戰場。

小英上任後推動許多改革：有減少支出，確保政府財政不致破產的軍公教年金改革；亦有調整能源結構，大力扶植綠能產業，以取代安全性堪慮的核能發電；更有針對威權走上民主之轉型正義的落實。這些改革確實損及特定階層的利益，並與藍營的政策主張、意識形態背離，導致不滿與討厭小英的氛圍高漲，對去年底民進黨選情造成重大衝擊。部分退休軍公教反對年金改革情有可原，但藍營之反對改革說詞往往冠冕堂皇，其實涉及自身利益與歷史定位，本質上是要恢復威權時代擁有的特權與不當利益，並且平反威權統治的歷史評價。換言之，藍營所力爭者，鮮少攸關台灣之大義，大多係自身之小利；關注台灣未來發展者少，多數則沉溺於緬懷過去的掌權歲月，一旦被選民看穿真正意圖，則此次大選能否得到認同，再取得壓倒性勝利，不免令人存疑。

去年藍營最有效的吸票機，就是退休軍公教的年改爭議。日前大法官會議已經做出解釋，宣告多數年改條文「合憲」，僅對「退休軍公教轉任私校禁領退休俸」及「『得』動態調整所得替代率」裁定違憲。亦即，反年改團體強力批判年改條例違反法律不溯及既往、信賴保護、比例等三項原則，及憲法保障的平等、財產、服公職、生存等四項權利，此類論點已遭大法官會議否決，而裁定大多數合乎憲法之規定與意旨。由此可知，年改乃是針對特定時空與國家財政狀況所為之合法調整，並未背棄政府對照顧軍公教退休人員的承諾。再揆諸歐債危機時，希臘因公務員退休金過於優渥無力支應，致使國家陷入破產危機，亦不得不進行退休金之大幅削減，方始慢慢恢復經濟活力。因此，台灣進行年金改革不僅合乎憲法，更是國際社會之通例。藍營意圖藉此大發政治財，恐怕再難稱心如意。

另外，藍營欲藉重啟核四全面推翻小英政府的能源政策藍圖，不僅黨內亦爭議滋生，無法得到共識，新北市長侯友宜即宣示安全、民意與核廢料處理三原則，強力反對核四重啟。再則，核四燃料棒多數已運返美國，而電廠設備亦已荒置多年，如何重建、重啟，技術上就是一道難以克服的難題。尤有甚者，重啟核四聲稱是為了解決缺電問題，但今年以來電力運轉情況良好，即使面臨盛夏高溫，電力之供需亦未亮起紅燈，經濟部更一再保證未來幾年不會缺電。加上綠能發展快速，比例上已超過核電。這些條件俱足之下，冒著核廢料無法處理及核能安全堪慮的風險，重啟核四的意義與作用何在？

最後，藍營因其不當黨產面臨追討，及威權統治時期以國家機器對付異己的真相亦遭到徹底曝光，因此無論就切身利益或歷史定位，乃強烈抨擊批判轉型正義的推動為抄家滅族的政治清算。其實，威權時期國民黨的黨產與歷史地位之荒謬與錯置，已是台灣社會的共識，今日為了彌合不同族群與認同差異，進行歷史的修補，是建構民主國家的基礎工程。故而，藍營在選舉時即便可以藉著官員東廠之類的失言個案而興風作浪，貶抑政黨民主輪替的意義，但其為過去威權統治塗脂抹粉，企圖保住國民黨的不當黨產之舉，仍然無法得到多數民眾的認同。

親中政客、媒體相互拉抬，香港反送中運動抗爭持續升高，以及中國對台打壓的急遽加溫，導致台灣社會瀰漫亡國感。而藍營在丟掉政權之後，此番挾著去年底選舉大贏的大好形勢，意圖一舉復辟民進黨推動的諸多改革，確實讓人憂心符合社會期待與正義的重要改革，都可能在藍營勝選後遭到一筆抹煞。幸而，台灣已經是民主自由多元的社會，那些企圖消滅台灣主權，復辟威權時期既得利益的圖謀，勢必難以得逞。

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