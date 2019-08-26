自由共和國》余杰／他們的跑車跟他們國家的國旗一樣紅

中國富二代們組成超跑車隊大秀「炫富式愛國」。（擷取自推特）

余杰／旅美華裔人權作家

香港反送中運動的主戰場當然在香港，但在世界各地也都次第展開。在台灣的中國留學生的數量有限，他們還不敢明目張膽地去騷擾台灣的各種聲援香港的集會，但在加拿大、澳大利亞、英國、紐西蘭等中國留學生雲集的國家，中國留學生形成了自二○○八年「保衛奧運聖火」之後最大規模的集結——最有諷刺意義的是，在中國的任何地方，他們都不能舉行這樣的愛國集會。

加拿大溫哥華、多倫多等地的中國留學生，在中共使領館的統一安排部署下，舉行「反反送中」的愛國遊行，清一色的百萬跑車開出來兜風，有多輛是醒目的紅色法拉利，他們似乎要刻意嘲諷反對者的窮酸，亦盡展官二代在國內的爹媽的貪腐成果。

十年前，英國有一家報紙頭版刊登了一篇關於薄熙來的兒子薄瓜瓜留學生涯的報導，主標題頗有文學色彩：《他開的跑車如他的國家的國旗顏色一樣紅》，副題則是：《他的國家的國旗說是革命者的獻血染的》。如今，中國留學生的盛舉，可以寫成另一篇報導，只需要將「他」改成「他們」就恰如其分了。

開跑車的人未必就是「上流人」，反之，開跑車的人往往是「下流人」。澳大利亞南澳大學的香港學生發起支持香港示威者行動，期間有身穿潮牌服裝的中國留學生闖入示威者人群，用流氓語言集體辱罵港生。在社交網路廣泛傳播的一個視頻是：一位香港女孩高喊：「Hong Kong stay strong（香港保持強大） ! 」一群中國留學生以流氓腔集體謾罵：「操你媽╳！」聲音響徹雲霄。這四個字是純正的北京話，我在北京生活了二十年也沒有學會。

西方有足球流氓，中國則有愛國流氓和留學流氓。這些中國留學生跟元朗的白衣人一樣，只要愛國，一俊遮百醜。他們愛國是有原因的，與其說他們愛國，不如說他們愛像鮮血一樣紅的法拉利跑車。當年，紀曉嵐罵和珅說：「你口口聲聲說愛大清，愛大清，居然貪了這麼多銀子？」和珅心平氣和地反駁說：「能讓我貪這麼多銀子的大清，叫我如何不愛她？」

《環球時報》總編輯胡錫進在微博上轉發了這段罵女生的母親的生殖器的視頻，然後在旁邊故作立地評論說：「據說是在澳大利亞南澳大學。港獨在喊：HK stay strong。內地留學生對喊：CNMB。老胡無語。」老胡是羨慕這些在有言論自由的西方可以隨意罵人的後生嗎？而在他自己黨報工作，只能溫良恭儉讓？

在微博上開放的評論中，很多人讚美這些「愛國者」。比如肖曉少帥說：「最好聽的和聲！最好聽的粗話！」四夕杏雨說：「從來沒看到的抱團愛國，特別是九○後○○後，真的是一次愛國主義教育的典型示範。」他們宛如義和團轉世。這些卑微的網民，也就只有這麼一點言論自由了。他們中的很多人都是所謂的「低端人口」，卻習慣用「高端人口」的身分思想和言說。他們命若韭菜，心若鐮刀。然而，正如有人諷刺的那樣：「粉蛆和韭菜的結合，不能變成冬蟲夏草。」主子的紅色跑車，不會讓他們坐一次，甚至不允許他們摸一下。

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