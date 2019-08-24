自由廣場》杜教授棄郭挺韓的天真

◎ 林尚榮

挺韓的父執輩日前Line來經濟學教授杜震華的兩篇文章，一些觀點是理性、可信服的，不過脫離現實或不符邏輯的厚韓論述更多。韓民調崩而不潰，是有其道理的。

杜與韓素昧平生，但曾在郭董私人飛機上和郭董面對面聊了兩小時，相對有經營經驗和國際觀的郭，何以被棄之？

杜客觀點出：今天台灣經濟的問題，並不在所得的高低或有沒有成長；以物價調整後的所得，台灣其實高於韓，甚至日、英、法等諸多先進國家。台灣的經濟問題在「所得分配不均」，而這也是所有先進國家的問題。

杜認為郭基本上沒有和底層民眾生活的經驗，而韓市長強調「世上苦人多」，願意照顧庶民所有的行業，不會認為整貨櫃的水果比不上一丁點半導體。換言之，他認為韓有「心」就有「能力」。也不懷疑這個心，可能是複製「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」的選舉語言或選舉策略。

不談分配，就算把餅做大，杜也對郭沒有期待，他特別去研究是否企業家擔任國家領導人經濟會比較好？答案是否定的，包括韓國的李明博、泰國的塔克辛、義大利的貝里斯孔尼，以及其他案例。

以上是國民黨初選時，杜選邊的關鍵因素。至於韓過往的荒唐事逐一被自己人掀開，而導致支持率下滑，杜的回應是：「劉邦起兵」前做了什麼？你在乎過嗎？說明他「為何不想、也不會去了解韓市長的過去」！

杜大言，支持韓不在於他過去是否溫良恭儉、符合聖人所訂框架；而是他是否能任用賢能、盡納良方，讓中華民國復興…台灣安全人民有錢、天下苦人得其所安—「鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」！台灣成為「道不拾遺、夜不閉戶」近乎大同的世界！

杜環顧四方豪傑，只能在韓身上看到蔣經國的身影。十七年沉潛、思索、修練，造就全新的韓國瑜，讓他看盡天下苦難，方能苦民所苦，舉手抬足、一顰一笑、一言一語，在在展現關懷天下庶民、包容尖酸刻薄的氣度…。這是博士學者無底限護韓或無上限放大韓神，而收斂起自己專業的肺腑之言。

何以韓的崛起最後是以劉邦的模式終了，而不是洪秀全？既不了解其過往，又何以知道過去十七年是沉潛與修練？韓任用賢能、盡納良方？比對市府團隊及幾次用人爭議就知道現實，難道這也被收納在不用了解的韓過去？帶領台灣邁向「大同世界」之前，不用先盤算高雄發大財的支票落實了多少？

教授的天真，讓人想起追蹤器門的陳麗娜、謝龍介。

（作者為上市公司專業經理人）

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