自由廣場》自由民主擋不住

◎ 施明雄

前兩星期美國國務院將台灣由區域性的稱謂，改稱「國家」，是蔡英文政府三年多來，在外交國防總統職位上又一次的成就，當然對岸的中國和國內的統派傾中者一定非常憤恨，但中國官方欺壓台灣的野心，從取消其境內四十七個城市居民赴台灣自由行的簽證，以及禁止中國和香港電影參加台灣金馬獎的措施，那種欺凌壓縮台灣的歹行，怎不令台灣人反感。

何況香港人反送中的運動正連續上演，香港警察開始武力鎮壓，中國軍隊坦克聚集深圳邊境，香港機場全部關閉航機起飛，一九八九年六四大屠殺的血腥味逐漸籠罩，一個香港人追求基本人權的反送中運動，中國竟然要武力對付，在二十一世紀這個全世界人類追求崇仰人權自由民主的時代，共產中國的暴政專制，真是讓人厭惡唾棄！

然而反觀台灣，三年前失去政權的反對黨，在更早之前，就違背帶他們父祖千辛萬苦逃亡到台灣避難的蔣中正遺訓：「終生反共，漢賊不兩立，殺朱拔毛」的大使命，加上蔣經國一死，不久就出現領十八趴豐厚退休金的文官武將前往中國朝拜聽訓、大唱敵國的國歌，忘記台灣人辛苦納稅讓他們吃香喝辣的恩惠。

中國雖說有五千年悠久的歷史，不過每逢改朝換代，都是在腥風血雨、血流成河、人民遭殃的慘境下成立，不提滿清帝國以前帝王視人命如蟲蛆螻蟻的年代，即使推翻滿清建立民國的革命志士們，忠烈愛國愛民的大概都死在革命戰埸上，剩下的變成爭權奪利的軍閥，大家割地佔寨為王，成者為新時代的大總統，敗者命亡，現今被稱為國父的孫中山，雖創作「三民主義」，但終身也沒有實行過民主自由的政體，他的傳人蔣介石更讓他失望，從所謂北伐開始，一路殺來戮去，國共鬥爭、國共內戰，死傷近千萬人。

蔣王朝被共匪趕到台灣，仍實行近四十年的白色恐怖戒嚴令，台灣人死傷受難不計其數，幸好有不怕死、不怕關的民主前輩前仆後繼，才有今日自由民主的台灣。

現今美日各國不容中國以武力侵犯自由民主的台灣，只要台灣人莊敬自強，不投降不歸順，我們始終會是一個民主自由的國家。

（作者為政治受難者）

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