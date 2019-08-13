社論》「手搖飲表態風波」是一面照妖鏡

香港「反送中」抗議演變成「回歸」以來最嚴重政治危機，國際社會對中國的批判有增無已。美國國務院發言人歐塔加斯以「流氓政權」形容中國的惡劣行徑，澳洲國會議員海斯迪指中國崛起有如納粹德國。這個新興霸權不但企圖背棄當年國際承諾，強制沒收「兩制」，提早實施「一國」，欺壓港人，還給台灣戴上「幕後推手」的帽子，加緊霸凌打壓。

中國因此對台灣動作頻頻。繼本月停止中國旅客自由行前來、限制團客，抵制金馬獎之後，連手搖飲料店也被迫表態，引發風波。從事件本質看，中國網路鄉民是始作俑者，抵制「一芳水果茶」香港店張貼支持「反送中」標語而起，但隨後導致不少手搖飲店被迫表態親中，卻十足反映了中國崛起的霸道本質。中國人常說，有容乃大，它的聖賢也強調「惟仁者能以大事小」；如今中國雖崛起變大了，但從它對待新疆、西藏、香港的作為檢驗，卻無容也不仁。

手搖飲風波所凸顯的，是中國對付台灣，沒有所謂「政經分離」這碼事：不論商業或產業經濟，都擺脫不了政治目的。中國既以併吞台灣為最高目標，經濟也是它對付台灣的重要手段；要在中國做生意，就須服從它一切泛政治的鐵律，稍有違逆，官方威嚇找麻煩，媒體網路群起而攻之。手搖飲料店敢於張貼標語或在收據印上支持港人字樣，都即招來抵制，還禍延在中國有生意的同業須表態自清。

必須強調，中國一切泛政治的霸道惡行，對象不只針對台灣，範圍也不限商業。麵包師傅吳寶春、連鎖餐飲店85度C、藝人周子瑜近年分別遭中國霸凌或被迫政治表態，即使本土企業家許文龍也曾為保住奇美在中國投資而發表反對台灣獨立的聲明。在中國的台灣商人、藝人，沒有不做政治表態的自由，也很難抗拒中國的政治勒索；台商大咖曾在台灣大選前公開表態，部分人甚至自甘充當投票部隊，都讓台灣人民看在眼裡。

同樣地，一年前，中國逼迫國際航空公司、旅館及精品業者，不得在網站或地圖標示把台灣視為國家，只能列為中國的一部分。這一矮化台灣的舉動，也出現在國際組織、學術單位或傳播機構，由中國主導擅自更改台灣國名、台灣參與者國籍、把台灣劃入中國地圖。這些做法既霸道且阿Ｑ，只激起台灣人民厭惡，但中國顯自視為「溫水煮青蛙」策略，試圖在台灣和國際社會日積月累，造成既定現實。

中國既由黨國全盤掌控，政經社會各部門都姓黨，連資本主義到中國也質變為權貴資本主義，台灣人要去中國找機會，自須理解這個國家的特色，自評風險，自負後果。畢竟，這是一個千方百計要吃掉台灣的國家，在經濟崛起過程或有「發大財」的機會，卻不是一般正常環境，政治尤其沒有異議或不表態的自由，有時還須配合貶損台灣的整體尊嚴榮譽，正人君子所不為。

就台灣整體而言，把對外投資的雞蛋大部分放在中國這一籃，也只會自找麻煩。李登輝前總統當年以「戒急用忍」處理對中國經貿，是有遠見的政策，惜後繼者不夠堅定，商人急功近利，政媒向中國傾斜，台灣幫助了中國經濟崛起，自身卻墮入現今政經困境，且遭中國趁勢利用「紅色媒體」等途徑全面滲透，國家安全深受威脅。

如今國際情勢丕變。習近平不聽鄧小平「韜光養晦」老人言，野心外露，對內專制，對外擴張，遇到抱持「美國第一」，且決心、信心、手段兼備的川普，美中爆發貿易戰，並正從投資、科技、金融、人文等方面走向「脫鉤」或分道揚鑣之路。對台灣來說，這是擺脫對中國過度依賴，與中國保持安全距離，走向與美日歐先進國家攜手，提升經濟的上進機會；我們已延誤了二、三十年，不能不積極把握這一良機。

手搖飲料業做政治表態，也許有所謂「寄人籬下」的無奈，但中國不是民主正常國家，黨國蠻橫，一切泛政治，絕無「政經分離」，也不存在「藝術歸藝術」、「體育歸體育」、「學術歸學術」等空間。這些都是中國的現實，從這次事件，乃至於現在進行式的香港局勢，台灣人民都應記取教訓，有所作為，才足以為台灣、也為自己尋出可長可久的光明道路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法