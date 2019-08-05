自由廣場》青年與革命

◎ 裴毅然

青年乃人生之初，擁有人生最寶貴的「四有」——有精力、有欲望、有時間、有未來，一切皆有可能。不過，凡事都有兩面性，青年也有「四少」——少閱歷、少責任、少經驗、少沉穩，不知中庸所凝結的歷史理性內涵。

生命旺盛、衝動好奇，又壯志凌雲，容易接受新奇學說；又因缺乏社會經驗，不易辨別正誤，易墮外披理想靚衣的赤說。共產赤說不僅產自青年（馬克思三十歲、恩格斯二十八歲），歷代接受者也都是青年。很簡單，有違人生經驗的共產公有，已有一定社會閱歷的中老年者，很少會認同，明顯缺乏客觀可行性。

赤色宣傳者當然也很快從實踐中領悟，「紅色夢想」只能推銷給青少年。似乎美輪美奐的馬克思主義，便著床於五四一代中國青年。赤潮入華，崇奉階級鬥爭，暴烈血腥皆由所倚之名。多少青年以為共產主義即聖說「大同」，以為替國求得最佳改造圖紙，不料引災入華，造成人類史上最慘烈的中國赤難。至於大陸文革，紅衛兵所造之孽，北大教授錢理群晚年驚呼：「青春是可怕的！」

不過，另一方面，青年敏感易激，凝聚力高，社會也需要他們的青春熱力。一些中老年習以為常的陰暗面，需要青年去撩揭、去吶喊。因此，近代中國重大歷史進程，均以青年為第一主力。只是衝擊與分寸、革命與理性，尺度不易把握，需要中老年人掌舵。所以，最理想的社會活動：中老年領導，青年衝鋒。事實上，近年港台各次重大公眾事件，即如是「演出」，民主意識相對成熟的一大標誌。

任何革命，方案第一，「主義」引導，當然必須迭經各界反覆討論權衡，照顧方方面面，然後才可決定實施，同時還得保持隨時糾錯的可逆性。現代民主體制的議會，最主要的價值就在這兒。讓各種認識只在議會「文鬥」，以免放到社會上真刀實槍「武鬥」。社會各方利益的兼顧能力，人類現代文明之重大體現。

青年與革命，人類社會常拭常新的永恆話題。青年有懷，國家有望。讓青年順著歷史理性發揮自己的生命熱力，當然是國家應該努力的正確方向。

（作者為中國上海財經大學人文學院教授／美國普林斯頓高等研究院歷史所訪問學者〈2018〉）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法