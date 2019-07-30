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自由廣場》（青年時評）馬西馬西選總統 他爽你空空

2019-07-30 05:30
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◎ 陳冠甫

中國國民黨二十九日舉行中評會，國民黨中評委趙守博建議韓國瑜宣示，從現在起到當選總統前不喝酒，並稱「戒酒有什麼困難？」引起外界議論。對此，高雄市新聞局長王淺秋特別代韓國瑜回應，「有一種醉叫關心你的大老們擔心你會醉…市長就任以來沒有飲酒過量過。」

只是，有關韓國瑜愛喝酒的傳言，也並非首次傳出。早在月初韓國瑜也在廣播節目中澄清當市長要像市長的樣子，他上任以來「沒喝醉過」；可見喝醉的耳語早已深入大街小巷，迫使市長必須澄清。相關新聞，除了北農時代的爆料以外，還有來自今年二月韓國瑜在酒吧邊喝酒、邊介紹高雄酒吧指南的臉書直播，途中還曾秀出醉態，馬西馬西（má-se-má-se）大喊「全台灣都欠高雄人！」轟動一時。府院因此也馬上回擊韓國瑜「喝酒開直播滿嘴胡說」

更「精彩」的是，韓市長喝完酒後的兩天內就缺席了八個行程！先是喝酒隔日缺席發紅包，當晚夜宿外地又體力透支，連帶隔天市政會議還因病請假，在在加深了台灣社會對韓國瑜「愛喝酒體力卻不堪負荷」的印象。

更讓人擔心的是，就算涉及國家主權的重要事件、場合，韓國瑜似也不改貪杯本色。他今年三月赴港澳進入中聯辦，輿論譁然，香港立法會議員更聯合發表聲明，抨擊他「為一國兩制背書，助紂為虐」；行政院副院長陳其邁向韓國瑜喊話，「希望韓市長以中華民國高雄市市長的稱呼，把台灣人反對一國兩制的聲音帶到中國大陸」，韓國瑜卻答以「叫陳其邁回去在酒館等我，我陪他喝杯酒，他廢話太多。」再次凸顯他迴避問題、貪愛杯中物的「習慣」，也讓人懷疑他的自律能力。

特別是韓國瑜即便未飲酒過量，也常在行程上有遲到、早退的情況。以本月二十九日視察小港區鳳林國中為例，就遲到近四十分鐘，還取消媒體聯訪。日前高雄淹水成災，他也神隱近二十小時後才現身。與喝酒有沒有關係不知道，但是自律能力不足，則顯然可見。這樣子適不適合綜理國政，領導台灣，真的令人忐忑不安。

（作者為臺北大學法律研究所研究生，https://www.facebook.com/DefendTaiwansDemocracy/

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