自由廣場》為何長照費用付得起，悲劇還會出現？

◎ 伊佳奇

自由廣場刊登羅君大作「長照這費用，你當然付得起！」提及長照服務在政府補助之下已是「付得起的平價長照服務」，但實際上卻是並非所有長照需求者都可如此。雖然長照服務是平價的，目前服務涵蓋率卻仍占不到四成，服務能量明顯不足，難怪民眾會抱怨：「看得到、吃不到、用不到」。

今年六月副總統陳建仁在一項國際研討會中表示，至今年五月，接受長照2.0服務民眾共24.2萬人。雖比去年同期大幅成長，但對比國內長照需求人數70多萬人，服務涵蓋率未達四成，原因就在服務能量不足。

從教育體系來看，台北市政府鼓勵高職設照服科，今年提出公費制度，核定開南一班、喬治三班共165人，半數可申請公費，三年省下25萬元。但今年招生結果開南招到20人，喬治只招到個位數。

再看主要照服人力培訓的勞動部，去年培訓出8307位照服員，考取證照有4359人，勞動力發展署還訂有就業獎勵金，去年推介2633人，最後僅1176人請領獎勵金；去年有35081位照服員，今年至四月僅成長到36729位。衛福部所提出全國長照服務需求者人數則為76萬5000人，截至今年五月，接受長照2.0服務民眾共24.2萬人。

從政府所公佈的數據，可瞭解照服人力短缺，使得服務涵蓋率仍占不到四成，再平價的服務，卻是無法申請與取得的服務，難怪民眾會抱怨。

且羅君大作中，還舉出如果是失能程度最重的第8級，照顧及專業服務給付額度為每個月36,180元，即使做好做滿，一般戶只需負擔16%，亦即5,788元，就可以得到居家服務、物理治療、職能治療等專業服務。在服務量能不足下，如何能做好做滿？

且如果是一位失能程度最重的第8級被照護者，是需要一天二十四小時的照護，試問：單靠政府長照2.0有限的服務時數，剩下時間家屬該怎麼辦？長照2.0服務不是24小時的機構式照護，必須從家庭照護者教育訓練導入，讓家庭照護者能自主規劃照護計畫，而無法目前照專所提供計算服務輸入的照護計畫，政府所提供僅是喘息服務，是無法全部取代家庭照護者的角色。

日前台北地檢署才針對一位照服員做出處分不起訴，原因是一位80多歲是多重共病（多種慢性疾病）的老先生，在居家服務員完成例行性工作離去後，老先生想要穿回被脫掉準備換洗的睡褲，但花了兩小時七分鐘卻僅穿上一邊褲管，跌落到床下，老人家想要爬上床，卻使盡全身力量都上不去，最後氣絕身亡。家屬認為照服員有過失，提起過失致死罪告訴。經檢察官調查後認為照服員並無過失。

以此一個案來看，即是典型需要長時間有人照護，已不是價格問題，在目前服務能量下，很容易出現應核發一定時數居家服務，但承辦團體卻無法提供，在有限的服務時數中，不幸的事件還是發生了。就算服務能量足夠，但家屬不懂得照護，居家服務也無法提供24小時服務，悲劇仍會出現。

或許羅君所服務的團體有充足的照服人力，能整合各項長照專業的能力，提供出整合式的長照服務，但今天要從長照需求者角度及全國整體面向來看，甚至看看各項對長照滿意度的民意調查結果，的確是希望台灣真能出現平價、優質、普及的長照體系，只是不知再過兩代的子孫是否能看到。

（作者為長照政策研究者，台北市政府市政顧問）

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