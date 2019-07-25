社論》兩制不存 只剩一國

香港形勢烏雲密布，反送中、要真普選的示威持續不斷，民情激憤沸騰，但因香港特區政府並無具體回應，造成抗爭日益激化，甚至衝擊中共在香港的太上機構中聯辦。與此同時，官方的鎮壓手段也同步提升，除了使用催淚彈、塑膠子彈對付群眾，更有大批白衣人疑似在警方縱容下，手持棍棒無差別攻擊群眾，造成數十名民眾受傷。更嚴峻的是，中國國防部發言人宣稱，可依港府請求動用解放軍維持秩序，顯示中國可能介入接管香港，使用武力鎮壓示威抗爭。如此一來，一國兩制就名存實亡，兩制不再存在，只剩下一國了。

深入探究香港之所以陷入衝突頻仍的惡性循環，在於港人所追求者，雖然只是民主政治最基本的訴求，卻與維繫中共政權存續的價值與制度扞格不入，因此香港徒然有一國兩制之名，依然無法得到實施真民主的承諾，以避免「民主病毒」由香港傳染至中國內地，造成中共政權的崩塌。故而，按照中共處理矛盾衝突的準則而言，港人的民主訴求與構築中的數位獨裁之中國夢，不僅無法並存，甚至是敵對的，亦即此種矛盾並非「人民內部矛盾」，而是「敵我矛盾」，其對抗之升高必將影響政權的穩定，因此必須施展專政的手腕強力鎮壓，並無妥協讓步的可能。尤要者，中共當局已將香港之抗爭，定性為外國勢力在背後策畫，試圖抹殺民主抗爭的正當性，為中共的暴力攻擊及公然介入控管香港做好輿論準備。

其實，香港本身具有的清廉、效率的吏治與法治，以及趨向民主的社會脈動，與中共政權的專制獨裁本質具有不可化解的矛盾，可說注定了香港即將被中共強力拉向一國，以致失去兩制的重大風險。香港與中共之間最大的矛盾，在於暴力一向是中共政權鞏固與統治的重要武器。當年中共擊敗國民黨，奪取政權，依賴的是三大法寶：黨的建設、統一戰線、武裝鬥爭。武裝鬥爭也者，即是以暴力鎮壓或消滅敵人；毛澤東一生的權鬥，就是槍桿子（暴力）出政權的最佳寫照。而中共建政之後，無論黨內鬥爭或群眾運動，看似路線的爭辯，實質上則是權力的交鋒，因此，暴力的使用不僅攸關政權存亡，亦是個人鞏固權位的要素。故而中共使用暴力是無底限的，例如文革時的群眾暴力，或是維穩時對付異議份子的國家暴力，甚或六四面臨政權存亡絕續關卡，出動坦克與機槍對付學生工人，在在顯示暴力是中共對付敵對者的最重要武器。日前被冠上「六四屠夫」的前中國總理李鵬過世，中共奉上「永垂不朽」的讚語，即可徹底看穿中共為了確保政權的利益，使用暴力是絕對不會手軟的。

尤有甚者，近四十年中共以改革開放之名施行國家資本主義，成效巨大，國力大幅增長，號稱大國崛起。且此一崛起並未經過民主轉化，可說在中共的獨裁專制之下完成，導致民族自信心大增，乃自認這種「中國特色社會主義」或「中國模式」，不但有別於西方民主政治的普世價值，且可放諸四海而皆準，成為普天之下奉行的價值與制度。於是自習近平掌權，權力歸於一統後，便以中國夢、民族復興為願景，意圖打造一個大中華帝國。此一紅色帝國在經濟上，乃是以「中國製造二○二五」將中國改造為製造強國；在國際上，則以亞投行、一帶一路的債務陷阱外交，營造藩屬向中國朝貢的帝國勢力版圖，更企圖以「北京共識」取代「華盛頓共識」，建構一個以北京的價值觀與利益為依歸的國際體系，與美國抗衡，挑戰其全球之領導地位。

香港今日的風險，在於它所面對的是專制極權的紅色帝國，以及那一票將捍衛紅色江山視為父輩家業的紅二代、太子黨。當年中共承諾的「一國兩制」、「五十年不變」，是要將一國兩制做為垂範台灣之用，亦即拋香港之磚以引台灣之玉才是最大的目的。如今，紅二代當家，中國軍事擴張之規模與速度，早已超越防衛所需，顯然以建造大帝國為目標。反觀香港，在中資、中企及中國人大舉流入下，昔日的金融中心地位已經動搖，走向實質內地化，形同落入中共虎口的一塊肥肉。這是此際香港人最大的悲哀，亦是吾人最大的警惕。

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