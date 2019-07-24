社論》從「貿易戰」到「宗教戰」

中國國務院週日發表「新疆的若干歷史問題」白皮書，強調新疆各民族是中華民族的組成部分、伊斯蘭教不是維吾爾族天生信仰且唯一信仰的宗教。言下之意，新疆再教育營（「職業技能教育培訓中心」）洗腦有理！此一「白皮書」，儼然是衝著美國國務院發表「國際宗教自由報告」及主辦第二屆「促進宗教自由部長級會議」而來的。

在上週舉辦的「促進宗教自由部長級會議」，我國駐美代表高碩泰也應邀參加。會中，美國國務卿龐皮歐痛斥，中國欺壓維吾爾穆斯林的惡行是「世紀污點」，他還批評中國官員曾想辦法勸退其他國家出席這場國際會議，並說那些屈於中國壓力而缺席的國家「會被美國記名字」。與此同時，美國副總統彭斯在發言時表示，正在進行中的美中貿易談判，不會動搖美國捍衛宗教自由的承諾。彭斯說，無論美中貿易談判結果為何，美國人都會與信奉各種宗教的中國人團結齊心。從川普政府最近對宗教自由的關切程度來看，美中的「宗教戰」似乎有從「貿易戰」另闢戰場的味道。

本月初，有一批美國各界人士呼籲川普「中國非敵」。上週，則有另一批美國各界人士表達支持川普對抗中國的戰略鋪陳。後者指出，「過去四十年，美國追求與中國交往的開放政策，極大造成美國國家安全的不斷侵蝕，不能允許繼續如此」；「我們注意到中國並不認同現行國際秩序的原則與規章」，「中國的統治者公開宣稱並堅持一套其他國家也必須遵照的新規則」；過去四十年，許多美國外交政策專家錯估中國意圖，或將中共惡行歸咎為統治一個十三億人口大國的艱難，美國的「與中交往」學派不斷告訴決策者，一旦中國的經濟現代化達到足夠程度，中國將成為「負責任的利害關係國」，然而「只要中共統治中國，這種情形就不會發生」。

其實，宣稱「中國非敵」的那種意見，也不得不承認「北京尋求削弱西方民主準則在全球秩序中扮演的角色」，但他們仍然相信「惶惶不安地認為中國會取代美國成為全球領袖，真的有點擔心過頭了」。這兩批美國人士的交鋒，令人油然想起外界對中國的兩種不同觀點，那就是，要接受中國的特殊性，尊重它所謂的特殊國情，還是要中國接受國際的普遍性，促使中國的改革開放走向普世價值。長期以來，尊重中國的特殊國情，似乎成為國際主流，北京也總是以此護短，喝叱其他國家「干涉中國內政」。結果，卵翼了習近平的中華帝國夢，竊盜經濟、一帶一路、填海造陸、孔子學院等，正在改變地緣政治地圖。

四十年前，美國大力協助中國發展經濟，認為中國的特殊國情可以跟普世價值和平共處。季辛吉及其追隨者，至今仍將中國的特殊性念茲在茲。中國歷史文化的特殊性，外界必須予以尊重。然而，在政治司法經濟社會方面，如果縱容北京以特殊國情為藉口，迫害基本人權，乃至惡化為數位極權統治，反過頭來敵對普世價值、顛覆民主，不啻養癰遺患。兩年前，北京關押諾貝爾和平獎得主劉曉波至死，西方老牌民主國家竟因經濟利益不敢吭聲。今天，北京進而以中國標準改寫國際標準。何其諷刺，美國從尼克森以降尊重中國的特殊國情，中國卻敵視美國所代表的普世價值，這種文明衝突繼「貿易戰」之後展開，可謂撥亂反正。

像中國這種規模的大國，它的特殊國情跟普世價值是無法共存的，一如毛澤東所言「不是東風壓倒西風，就是西風壓倒東風」。香港反送中風潮，揭示了中國的未來學，亦即，中國人民可以期待，中共政權不可期待。無差別地迫害宗教，乃是習近平在「貿易戰」壓力下的固權之舉。此舉也顯示，去年梵蒂岡與北京簽署主教任命協議，既昧於北京政權的無神論本質，也昧於印太戰略的趨勢。此際回顧去年十月彭斯所言，尤有意義：美國在經濟上向中國敞開大門，是希望除了經濟之外，更是在政治領域，希望中國能夠對完整的人權概念重拾尊重，包括傳統的自由主義原則、私人財產、個人自由和宗教自由等；但我們的希望均告落空。

從「貿易戰」到「宗教戰」，美中衝突的戰線正在拉開。親美乎？親中乎？台灣內部之爭，也當盱衡整體戰場，切勿自囿於壕溝。

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