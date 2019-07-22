自由共和國》苦苓／高鐵延伸屏東另有妙方

最近高鐵延伸屏東的議題又被提起(資料照)

苦苓／自由作家

最近高鐵延伸屏東的議題又被提起，屏東人當然振振有詞：「為什麼西部縣市全部有高鐵，我們屏東卻沒有？」但如果比照這個邏輯，基隆人也可以說「為什麼我們沒有？」甚至宜花東三個東部縣市也可以說「我們也要高鐵！」那最後是不是要建一個「環島高鐵」大家才會滿意呢？

如果要人人滿意，那就又是一場「政策買票」，台灣有全世界最密集的國際機場，就是由一次又一次的選舉政見中建立起來的，請問到現在有幾座發揮功效、又增加了幾個國際航班、多來了幾個觀光客？

在商言商，高鐵是一家民營企業，本來就不該做注定會賠本的事，像苗栗、彰化、雲林三站的設立根本就入不敷出，但民意加上政府的壓力，高鐵也不得不忍痛設立，那至少還可以向股東交代說是「為人民服務」。

但這三站只是在既有的軌道上設站，延伸到屏東可不一樣，那是要多建從左營到屏東的高鐵軌道，所需花費的天文數字，以及相對可以達到的微小運量，贊成延伸者根本連談都不敢談，因為「那真的很貴！」

其實只要心平氣和的討論，就可以了解：即使花費鉅資、不惜一切把高鐵延伸到屏東，對屏東人的北上交通並沒有太大幫助。

我們先了解一下高鐵的班次大致分為三種：第一種是直達車，只停台北（包括南港與板橋）、台中、左營，全程大約一小時半。第二種是「跳站停」的，加上桃園、新竹、嘉義和台南，全程大約兩小時。第三種則是連苗栗、彰化、雲林都停的「站站停」（每小時只有一班），全程大約兩小時半。

如果預估屏東的搭乘人數，勢必不會太多，應該會被列入「站站停」的等級，要到達台北的全部時間，應該會在三個小時以上。

其實屏東到左營之間原本就有台鐵的班車，快的話也只要半個小時，最主要是沒有和高鐵的班次充分配合，達不到接駁的效果。

目前從左營開出的直達車，是每個小時的五十五分。從屏東例如九點十分由台鐵開出直達左營的接駁車，九點四十分抵達左營站，由於台鐵和高鐵的車站共構，十五分鐘的轉車時間已經足夠，搭上九點五十五分北上的班車，十一點三十分就可以抵達台北，總共只要花費兩小時二十分，還比搭乘屏東出發的高鐵足足省了四十分鐘，既然如此，那又何必大費周章的延伸高鐵呢？

而如果你要搭乘的是「跳站停」的班車，也只要再多等五分鐘，十點就可以上車了。

假如你必須要到雲林、彰化、苗栗，非搭「站站停」的班車不可，那可以搭十點二十五分的班車，也只在左營站多等不到半小時而已，何況這樣的使用機率顯然是非常低的。

回程也是一樣，直達車是每個小時的五分到達，接駁車可以由台鐵在二十分開出，五十分抵達屏東，一樣是兩小時二十分走完全程。而「跳站停」的班車是在每小時的四十五分抵達，只比直達車多等二十分鐘就有接駁車。「站站停」的則是在二十五分抵達，一樣再等二十分鐘就可以搭上往屏東的接駁車。

換句話說，只要台鐵每個小時的十分由屏東開出高鐵接駁車，每個小時的二十分由左營（台鐵則是新左營站）開回屏東，就可以完全達到「屏東也有高鐵」的效果了。

而且轉車的乘客不需要在左營站再買一次票，高鐵可以發行「台北（或其他任何站）︱屏東」的車票，在高鐵左營站刷票出站後，直接在台鐵新左營站刷票進站，最後在台鐵屏東站刷票出站，從屏東出發的也是一樣，這在技術上毫無困難。

左營到屏東這一段的票價收入，當然應該分給台鐵，所以對台鐵來說，開出這些接駁車只是有益無害，應該是「樂見其成」的。

甚至就算由高鐵來負責購買這些專用的接駁車（每小時只須來往各一班）供台鐵使用，甚至包括刷票進出站的設備改裝、接駁車的清潔維修…，不管怎麼算，也絕對比新建一段左營到屏東的高鐵，省下非常、非常多的經費。

而不逼著高鐵做賠錢生意，就不會逼高鐵漲價、影響營運；屏東人只要多走幾步路、稍稍轉個車，就可以同樣享受高鐵的便利；而全民也不必因此付出昂貴代價，這豈不是一個「三贏」的局面嗎？

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