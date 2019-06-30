自由廣場》罷工「絕不是」不可抗力？

◎ 程仁宏

長榮航空空服員的罷工事件，勞資雙方終於有共識，罷工或將落幕，消費者可望鬆一口氣。然而日前行政院消保處表示「行政院已定調，這次罷工『絕不是』不可抗力、也不是天災地變，長榮航空應負起合理補償的責任。」在此肯定消保處維護消費者權益的用心，無辜的消費者受工會突襲發動罷工，是該要合理補償，但是此次罷工「絕不是」不可抗力嗎？行政院如何定調的？

「不可抗力」又稱「人力不可抗拒」，它是指在商品買賣契約簽訂後，不是由訂約者任何一方當事人的過失或疏忽，而是由於發生了當事人既不能預見，又無法事先採取預防措施的意外事故，而不能如期履行契約，遭受意外事故的一方可以免除履行契約的責任或延期履行契約。亦即，契約簽訂後，不是由於當事人雙方自身過失，而是由於發生了雙方意想不到的特殊狀況，因而無法履行契約，當事人得以免除責任。

事實上，不可抗力的範圍通常可分為兩種情況：一種是由於「自然力量」引起的，如地震、火災、水災、雪災、暴風雨等自然災害；另一種是「社會力量」引發的，如戰爭、政府突然發布禁令、動亂、罷工等。行政院定調此次罷工不是自然力量的天災地變，這是毫無疑問的定調，但是「絕不是」社會力量的「不可抗力」嗎？

桃園市空服員職業工會取得罷工權後，提出八大訴求，堅持寸步不讓，進行第一次協商，雙方討論第一條「日支費」未有共識，連帶後面七項訴求都未協商討論，工會立即以長榮沒誠意為由，逕行宣布在二個小時後罷工。長榮航空未依照工會的訴求，未如同華航照單全收空服員罷工訴求，造成勞資雙方陷入僵局，是長榮航空沒誠意？完全是長榮航空的責任嗎？

今後罷工事件恐將層出不窮，只要企業未照單全收接受工會的所有訴求，工會不接受協商即發動罷工，消費者權益受損的責任，完全是企業要承擔，請教行政院，這樣的罷工「絕不是」不可抗力嗎？難道罷工的訴求，企業都必須全盤接受嗎？這符合公平正義嗎？

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）

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