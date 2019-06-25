鏗鏘集》模範生眼睛更雪亮

不守規矩、一事無成的非典市長妄想選總統，被模範生譏諷「很可笑」。模範生標準是品學兼優，不會是瘋言瘋語，不學無品的孩子。

非典市長已經遠離品學兼優的階段，但市長也要有市長的規矩，他卻以不守規矩譁眾取寵。「夜襲」陳其邁，偷襲國民黨、串門王金平；衣著吊兒郎當出現在嚴肅的陸軍官校校慶；偷襲蔣經國，封蔣是包青天與胡雪巖綜合體。

「韓粉」盲目造神，捧他是「經國再世」，被偷襲的蔣經國已經哭笑不得，模範生可能說那樣造神「很可笑」。要選「中華民國」總統的人，竟只有狂喊無厘頭口號，亂搬歷史、武俠小說人物的水準。

蔣經國不是斷案如神的包青天，也不是紅頂商人胡雪巖。「蔣青天」不過是太子手下造神，吹捧他拿「人人有飯吃，人人有衣穿」的共產黨口號，以特務手法整肅贛南土豪劣紳的舊事。

在戒嚴統治下，蔣經國幕前幕後掌權近四十年，權力高過「包青天」，但黨國司法有錢判生，無錢判死，白色恐怖政治冤獄無數，江南、陳文成、林義雄家族政治血案驚人，那來包青天「明鏡高懸」？

蔣經國第一次訪美，國務卿杜勒斯便當面指責他對付異己的手法有點粗暴，用美國民主方式同樣可以處理問題。當年的「口譯哥」沈錡不敢照譯，故意漏過，杜勒斯看蔣經國沒有反應，還再重複一次。

蔣經國更不是紅頂商人胡雪巖，「十大建設」是政府投資，目的不在賺錢，有一部分還是為解決退除役官兵就業問題。把他比成官商勾結，長袖善舞，實在不倫不類。

非典市長硬要蔣經國戴錯帽子，「韓粉」竟封他是「經國再世」，這批人跟他一樣腦門發燒，眼睛不如模範生雪亮！

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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