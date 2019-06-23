自由廣場》101大樓和金字塔的差別

◎ 潘翰聲

「摩天大樓和金字塔的差別，只在於古埃及沒有工會」，這是電影《華爾街》的經典對白。台灣工會組織率低於七％，不到ＯＥＣＤ國家平均十五％的一半，國人勞動處境能比數千年前金字塔工人好多少？因長年處在美蘇冷戰前線，及白色恐怖肅清左派，加上「黑手變頭家」將美國夢翻版，民眾對罷工陌生而有疑慮。

這幾次航空業罷工的社會反應，支持與反對的界線，不以統獨為分野，階級認同隱約出現同婚那樣世代戰爭的影子。交通部長林佳龍對雙方喊話「換位思考」，即鼓勵審議民主的溝通對話力。這次長榮空服員罷工，除了馬祖因立榮獨營航線，政府有責任積極介入保護離島居民的公共利益，不宜過度幫資方解決罷工帶來的問題。

當國民黨愈來愈可能提名財團資本家做為總統候選人，民進黨如果沒有更積極地用進步價值領導支持者，中產階級和年輕世代選票將可能往第三勢力匯集。台灣經濟轉型，要擺脫過去犧牲環境和人權「破底競爭」的舊策略，台灣和中國不同，早已從人口紅利畢業。民進黨若走國民黨老路，也拿不到願意當過勞的奴隸選票，不如擴大深化創新和社福的各項政績，支持中小企業和勞工。

真正敢跟無良老闆翻桌「不爽不要做」的人，絕非酸言酸語的魯蛇，而是技術勞工和專業者，他們相對不怕勞資爭議而失業，容易被視為「貴族勞工」。在手鐐腳銬的法定罷工程序下，這群專業者敢出面集體爭取權益，有能力跨國移動卻不個人出走，或投入對岸高福利的懷抱，而想要在這裡打拚，難道這不是愛台灣嗎？

這幾次的罷工，社會看待勞資爭議將更成熟，不再只有同情弱勢的悲情形象，執政黨要讓廣大沒有工會團結的小勞工小職員看到，勞基法不是寫假的，講道理就能讓政府站到勞工這邊。

古埃及金字塔旁有建築工人的墳墓，台北101則有工殤紀念碑，以「伙伴」為名。當勞資共創新伙伴關係，打完一架還能握手言和，經濟成長的果實合理共享，台灣工人在生前死後也能夠比金字塔工人過得更好，且在國際市場上有競爭力。

（作者為樹黨國際秘書）

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