自由廣場》長榮空服罷工名正言順？

◎ 傅延文

台灣航空業近年來出現了罷工潮，其罷工的理由無非都圍繞在飛航安全、疲勞管理、福利待遇為基本訴求。然而，偏偏這幾個都是非常抽象的名詞，會因不同的環境而有不同的理解。因此，勞資雙方當然是很難有共識，又因為沒有罷工預告期，被犧牲的往往是旅客權益，還有無辜的周邊產業。

一趟飛行的完成，從營業行銷、組員排班、聯管簽派、地勤裝載、旅客服務再到空勤執行，都是團隊合作，只要一個環節出了疏漏，輕則航班延誤、取消，重則可能發生意外。因此，無預告期罷工不僅造成公司商譽受損，也傷害了在地面上為公司營運、旅客服務及其他盡心盡力同仁們的努力成果，更別說可能打亂了旅客一段非常重要的旅程。

以日本為例，日本憲法第二十八條保障了勞工的集體權利，勞工對於行使罷工、怠業、封鎖等爭議行為都受到憲法保障。然而，若為公益事業，則必須在實施爭議行為的十日前向政府機關提出預告，以便相關人員及旅客都能夠提早因應。所謂的公益事業即包含以服務大眾為目的、定期運送旅客及貨物的運輸事業，而航空運輸業當然也在其中。

總的來說，罷工是人民的集體勞動及表現權利之一，但這次長榮空服罷工，請再想想，是以什麼條件及論理基礎跟企業談，切勿落個名不正言不順的罷工。而罷工預告期，筆者認為至少在運輸事業來說，是有其存在的必要性，也是對旅客及這份職業的尊重。

（作者為航空器簽派員，早稻田大學法學研究科碩士）

靜坐抗議未必合法

◎ 莊宇森

桃園空服員職業工會（以下簡稱為職業工會）週四突然宣布長榮空服員開始進行「罷工」（並非長榮航空公司全體勞工進行「罷工」）。此外，職業工會發動長榮空服員聚集在桃園南崁長榮航運大樓前「靜坐抗議」，並強調「靜坐抗議」將持續到「罷工」落幕為止。

須知「罷工」與「靜坐抗議」是不同的行為。依「勞資爭議處理法」第五條第五款規定，「罷工」的意義是「勞工所為暫時拒絕提供勞務」的行為，並非於「罷工」的同時亦取得「靜坐抗議」的權利。因此，「罷工」以外的「靜坐抗議」行為未必合法。合法的「罷工」行為雖然值得支持，但長榮空服員「罷工」僅止於「暫時拒絕提供勞務」而已，尚不得無限上綱至「靜坐抗議」的行為。而且長榮空服員「靜坐抗議」的行為是否取得路權？若未取得路權而「靜坐抗議」，妨害他人行使權利（如通行權）者，恐涉犯刑法第三○四條的強制罪，參與「靜坐抗議」的長榮空服員不得不慎！在此誠心建議長榮空服員單純暫時拒絕提供勞務，以正視聽。

（作者為中華民國能源技術服務商業同業公會法律顧問）

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