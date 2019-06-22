自由廣場》秋行軍蟲防治 先評估三點

◎ 楊永年

愈來愈多秋行軍蟲案例，相關機關也積極投入防治，包括用無人飛機噴灑農藥。但可能衍生以下三個問題，不容輕忽：

一、不能忽略農藥對生態或其它物種可能造成的影響。例如，一九六二年出版的《寂靜的春天》，就在提醒世人，不能濫用ＤＤＴ（除草劑），否則會造成生態浩劫，可能間接或直接影響人類生存（健康）。以一九六○年代位於台南市安南區的「台鹼安順廠」為例，因為當時大量生產「五氯酚」（除草劑），同時產生的大量廢棄物（據說該廠規模曾係東南亞最大的五氯酚廠），目前仍有部分留在鄰近社區。先不論當地環境受到的危害與農漁污染，居民健康受損（目前政府仍持續給予補償）這才嚴重。

二、會否影響有機農作？作者在鄉下長大，曾在農田裏釣青蛙，在小野溪釣蝦、釣魚。但現在家鄉原本到處可見的青蛙與魚蝦都不見了，除了工業污染，另個重要因素是農藥的普遍使用，因為噴農藥的農產品賣相較佳，所以成為農民的重要工具。惟近年來，許多研究顯示，農藥殘留對健康產生嚴重危害，因此已有諸多營利與非營利組織開始催生「有機農作」。然而因有機農產品檢測機制不健全，再者有機農地不易與周遭用藥農地共存；除了農藥會透過空氣影響周邊農地，病蟲害也會往有機農地移動或不利有機農作。

三、會否出現抗藥性？噴藥或許能殺死秋行軍蟲，卻無法讓其絕跡；甚至可能讓秋行軍蟲出現抗藥性。例如，從半世紀前使用ＤＤＴ的經驗，雖能有效抑制昆蟲或細菌的繁殖，卻可能切斷生態鏈，同時造成生態浩劫。比較令人憂心的是，所噴灑的藥會否間接進入人體，危害民眾健康？或者，有無可能發展生態友善或無害的方式，進行秋行軍蟲防治？

綜言之，政府對於秋行軍蟲入侵已採取許多政策作為，但須有縝密的政策評估機制，避免造成難以彌補的遺憾。噴藥或許可以快速或短暫解決秋行軍蟲繁衍的問題，但不能忽略藥品成份對生態、有機農作、抗藥性之影響與相關配套。而有些配套，可能不是農政單位可以回答的問題，而是要請教研機關進行深入研究或評估，行政院也應啟動跨部會協調機制，進行更大層面的政策或資源整合，才是上策。

（作者為成功大學科技治理研究中心主任）

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