自由廣場》也談「蔡衍明準備丟包韓國瑜？」

◎ 陳冠甫

中國央視政論節目《海峽兩岸》十八日以「韓國瑜民調下滑」為題，探討「韓流」降溫的原因，節目一播出引起熱議。特別是同一星期，中國官媒華夏時報網「台海觀瀾」專欄，也出現以「語不驚人死不休，韓國瑜怒懟一國兩制意欲何為」為題的評論，檢討韓國瑜十五日在雲林造勢活動上，強調「絕對不會接受一國兩制，除非Over my dead body !」的反中論述。

回到台灣，本週《壹週刊》專題報導「民調狂跌 蔡衍明準備丟包韓國瑜？」提到，蔡衍明於六月十三日召開媒體集團高層主管會議時說，若韓民調再上不來，以後不用再背負韓國瑜了，加強關注台北市長柯文哲。「對挺韓、挺柯開始重新盤算，但蔡衍明討厭郭台銘，始終如一。」

綜合以上觀察，中國高層與在台「親中」媒體，某種程度已給韓國瑜寄出「軍令狀」，下達民調要起死回生的通牒。一部分是要韓國瑜必須制約日漸失控的韓粉，別再「挾韓粉以令黨中央」；另一部分也明確點出，以「韓家軍」為首的鐵血「韓粉」，恐是未來造成黨內分裂的主因。

無論郭台銘如何喊出「韓國瑜是我的兄弟」，「知識藍」與「草根藍」的對決已逐漸明朗，背後傳遞「權貴」對「庶民」另類「階級鬥爭」的訊號，一時之間難以抹平。離黨內民調尚有兩週時間，未來果粉與韓粉間，勢必還會在各種議題上攻殲。

倘若初選結束後，團結態勢不佳，最好的代罪羔羊，看似已經選好。除了將責任推給韓粉外，韓國瑜可能會做為歷史的罪人，扛下敗選責任。央視節目把焦點鎖定在「韓粉」，而非直攻韓國瑜，推測是給韓國瑜留了顏面。回顧三月時，央視新聞還力捧出訪港、澳，並且進入中聯辦的韓國瑜。如今情勢已變，日後是否會如華夏時報網評論中，點名韓國瑜「拒絕一國兩制」，會影響高雄市的兩岸交流，進而斷絕來自中國的奶水支援，殊值觀察。

然而，以旺旺中時集團為首的挺韓媒體軍團，倘若轉移資源到柯文哲上，恐怕也會挑起韓粉與柯粉間的矛盾與困惑。若比較中國富商郭文貴先前爆料，中國為拿下明年台灣的總統大選，推出郭、韓、柯「三把槍」。如今槍口「互瞄」對打，對於蔡英文總統連任自然是有幫助，但在一打三的賽局中，台派仍需要所有台灣人的團結與幫忙，才能持續守護得來不易的民主。

（作者為臺北大學法律研究所研究生，https://www.facebook.com/DefendTaiwansDemocracy/ ）

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