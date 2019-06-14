社論》檢討 反省 團結

這次民進黨總統初選的緊繃狀態前所未有，雙方陣營無不卯足全力衝刺，雖然整個過程火花四射，結果則是撐開了民主的張力。（記者王捷、廖振輝攝）

民進黨總統初選民調出爐，蔡英文總統以八．二％差距領先賴清德。這次初選的緊繃狀態前所未有，雙方陣營無不卯足全力衝刺，雖然整個過程火花四射，結果則是撐開了民主的張力。可以說，不同的陣營以競爭激發鬥志，只要日後初選症候群在更遠大的目標前提下鬆解，便能以二○二○的勝選來縫合初選的創傷。而這次初選的白熱化，前因後果更值得大眾借鏡。

現任的執政者尋求連任，受到黨內強力的挑戰，這種民主活力是正面的，本來可以作為民進黨傲視國民黨的制高點，更可以作為民主台灣與專政中國涇渭分明的具體證明。可惜，該黨原來預定的初選辦法，卻在賴清德宣布參選後一再轉彎，損及雙方陣營的互相信任。初選制度乃是基本正義，以民主政黨自居的民進黨經此教訓，實應早日完善初選機制，別再因人設事。如今，初選終於在緊張不失平和的氣氛中落幕。賴清德表示，他在第一時間已打電話給卓榮泰與蔡總統，表達接受初選的結果，同時也會履行承諾，支持民進黨提名的候選人，全黨務必團結一致，支持蔡總統競選連任。敗陣的一方，君子之爭貫徹始終。蔡總統亦稱，近期將會與賴坐下來談，商討民進黨的團結勝選方案；此時此刻最重要就是團結，並團結可以團結的力量。現在，大家所關注的是，勝出的一方，如何化干戈為玉帛，整合初選激發的活力，爭取繼續完全執政，為捍衛台灣而戰。完成這項整合任務，才是初選的完美句點。

回顧二○一六以來的記事，這次民進黨總統初選如此激烈，根源主要出在完全執政之後，執政團隊逐漸疏離主流民意，林全內閣始終民望低落，癥結便在這裡。付託非人，從而年金改革、同婚立法、一例一休等措施，也因思慮不周、欠缺社會溝通而招致反彈。遺憾的是，執政團隊面臨怨聲載道，目睹民調直直落，依舊沒有警覺到事態嚴重、有所修正。結果，去年一一二四，社會不滿氣氛擴散，加上境外的明暗操弄，造成地方板塊的大挪移。二○二○，國民黨可能捲土重來，形成半年來的社會氣氛，為此，國民黨的初選參選爆炸且遊戲規則「奇奇怪怪」，支持本土政權者則心急如焚。正是在這樣的節骨眼上，賴清德被新浪潮推出來挑戰蔡總統，期能扭轉狂潮反敗為勝。本質上，挑戰的標的不是權力，而是捍衛台灣的力挽狂瀾。今天，蔡總統贏得初選，但是危機尚未解除，顧台灣必須「連結社會最大力量」，才能壯大台派擊敗統派。

初選結果揭曉後，有本土社團代表稱，對於初選結果尊重，但不表示這樣就團結，若蔡總統沒有真心的實質改變，還是會監督、批判、甚至走上街頭。目睹三年執政種種，這樣的心情不難理解。事實上，這次初選出現競爭格局，原因就出在擔憂執政路線不改弦更張，二○二○極可能重蹈二○一八的覆轍。這次的初選過程與結果說明，競爭並不是突襲或背叛，而是互相激發戰力。在民主老資格美國，黨內挑戰現任總統連任的例子所在多有，連羅斯福、艾森豪、柯林頓都曾面對，這是台灣民主未來的家常便飯。這一段時間，蔡總統的確在挑戰中進行自我調整，尤其善用兩岸與香港議題展現捍衛台灣的決心，那些比過去更接地氣的表現，對初選民調自是加分不少。如果沒有競爭的淬鍊，蔡總統恐怕沒那麼快升級到賴清德所形容的「蔡英文2.0」吧？

誠然，三年多來，拒絕九二共識、維持台海現狀、加強國防整備、力抗中國進逼、引導資金回流，符合美中貿易戰、印太戰略的地緣政治變動。台美關係因兩岸緊張而提升，國際社會紛紛指責習近平改變現狀，美國則對台灣加強軍事與外交的支持。不過，外部戰略環境的有利變化，仍有賴內部選舉的勝利，才能落實為台灣的資產。就此而言，過了第一關的蔡總統，接下來還有面對國民黨、柯文哲的硬仗，以及後面更大的黑手。有識之士都很清楚，即使民進黨團結一致都未必能夠篤定打贏，何況是初選的裂隙沒有妥予療癒？解鈴人仍須繫鈴人，在初選的民調輸贏之外，檢討執政缺失，反省民怨來由，從而由內而外團結最大多數，乃是承擔責任者的首要之務。唯有如此，互相激盪的內部競爭，才能轉化為未來的一致對外，也才能重燃廣大公民為台灣而戰、為自己而戰的熱情。

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