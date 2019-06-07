自由廣場》農夫與蛇的故事

◎ 陳文卿

王金平說他不參加國民黨內「奇奇怪怪的初選」，堅持走自己的路，此時發表這個聲明很突然，但絕不讓人意外。王金平眼看黨內這種專為某人量身訂做的初選辦法，出線機會渺茫，與其參加初選被羞辱，不如拉長戰線，放眼大選。未來不論是獨立參選或與其他人結盟，王金平不把話說死，對二○二○仍有發言權，並發揮槓桿操作功能。

從前有個農夫在田裡工作時，發現一條小蛇被石頭壓住，受傷動彈不得。農夫心生悲憫，也不管是否為毒蛇，一心想救活牠。於是將石頭移開，救出小蛇捧在手上，準備回家幫牠療傷。小蛇漸甦醒後卻猛咬農夫手腕，毒液滲出，農夫就一命嗚呼了。

農夫很像王金平，去年卯足勁幫韓國瑜造勢輔選，三山造勢成功後帶起韓流風潮，一路勢如破竹，將韓國瑜送上高雄市長寶座。王金平當時打的算盤可能是，二○二○韓國瑜應該會投桃報李才對。沒想到，韓國瑜選上市長後，卻反過來要卡住王金平的總統之路，讓王金平情何以堪？這已經不是整碗捧去，而是連鄰桌也要整桌打包了。好心救蛇而被蛇咬的傻農夫，應該不只王金平一人吧？

韓國瑜六月一日大造勢催出人氣後，韓粉士氣大振，要幫韓國瑜清除「路障」，因此「順我昌逆我亡」，之前有黃光芹遭韓粉威脅，現在連遠東集團總裁徐旭東，也僅因稱讚桃園市長鄭文燦「不像某某市長」，就引來韓粉聲討，說要抵制遠東、拒讀元智大學，這些行徑已經超越「不理性」了。

因凱道造勢成功，擁韓陣營接下來還要在花蓮、台中舉辦大造勢活動，所需經費不貲。可是韓市長不是剛說，因為要消滅登革熱沒經費，將準備向中央要錢嗎？如果能將造勢的錢捐贈進行登革熱防治工作，該有多好。

（作者任職環保服務業，新竹市民）

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