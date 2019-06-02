自由廣場》來去總統府住一晚 四點建議

◎ 簡金海

今年為總統府建築落成百年紀念，總統府與文化總會、觀光局等單位合作舉辦「來去總統府住一晚」活動，全球首創開放國際觀光客申請入住百年古蹟總統府，總統蔡英文並親自拍片宣傳。筆者從事國際領隊與英日文導遊近半世紀，在此提出數項建議供有關單位參酌：

一、蔡總統穿著原住民服飾，親自接待入住總統府的外國觀光客，呈現台灣原住民獨特的文化特色與台灣多元文化。

去年波蘭總統Andrzej Duda為宣傳觀光，於波蘭總統府隨機挑了四名觀光客到總統府「喝下午茶」，來自台灣的一對夫妻及兩名新加坡旅客雀屏中選，得到很大的回響！

紐西蘭女總理Jacinda Ardern，也曾披著毛利傳統酋長斗篷出席大英國協領䄂會，驚豔全場，成為全球媒體焦點。

二、邀請參加歐洲歌唱比賽得獎的台灣原住民樂團演唱「高山青」、「娜奴娃情歌」等原住民歌曲，甚至考慮聞名於世的布農族「八部合音」，展現獨一無二的部落文化特色，台灣觀光的資產與最大亮點。

三、夜間播放介紹台灣地方文化特色的影片：例如北天燈南蜂炮東寒單、媽祖遶境、雲門舞集、觀光局宣傳影片、齊柏林的《看見台灣》等等，最能吸引外國觀光客。

四、邀請英文導遊羅雪柔（Cheryl Robbins）導覽。羅導來自加州，二十年來致力於台灣原住民文化的導覽與推廣，有「原住民女兒」雅號。

法文導覽部分，則邀前駐法大使呂慶龍表演布袋戲。呂大使觀光局法文導遊第一期結業，長期致力台法觀光交流，由呂博士「重操舊業」介紹台灣，是最佳親善大使。

張忠謀強調企業要永續經營，必須秉持不斷創新與轉型的理念，觀光要永續發展，亦做如是觀。蔡英文以總統的高度格局推廣台灣觀光，「入住總統府一晚」的創新做法，正是創新、前瞻的國際宣傳，也必定引起國際媒體的關注與報導。

（作者為資深英日文導遊，前桃園縣議員）

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