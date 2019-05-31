自由廣場》苗栗人談窮到連骨氣都沒有

◎ 邱德宏

針對苗栗南庄國中接受陸商捐助營養午餐經費引發的統戰疑慮，苗栗縣議員一句「誰給我錢，誰就是爸媽」引起軒然大波。或許，這是台灣必須面對的真實困境，如果苗栗窮到連骨氣都沒有，試想，在「有奶便是娘」的情況下，台灣處境在兩岸統獨立場上，將逐漸被削弱。

事實上，統獨爭論對台灣多數窮縣偏鄉百姓來說，並無太多的敏感度；也因此，類似該議員所說的，「不管有統戰，在南庄國中的小朋友只要福利就好」，這種說詞在選舉上是吃得開的。換句話說，何以苗栗或全台各縣市都有貪污的縣長、議員、鎮長、地方民代？都是因為百姓對政治或生存的理想性是偏低的，以至於貪污的人可以繼續當選，草根性的人可以籠絡鄉親。在這樣的前提下，選舉只要有米粉吃，有東西拿，有錢可以收，假行善真賄選，都無關緊要，只要不是百姓出錢，貪小便宜都是小確幸。

然而，即使這樣的對應關係是可悲的，但對窮人或經濟生活不理想的人或所知有限的鄉下人來說，他們從不覺得可悲，而多的是沾沾自喜的占便宜心態，甚至覺得他人的反應莫名其妙。

客觀來說，台灣應該不只苗栗窮到沒骨氣，這是台灣很全面、必須深思的問題，若百姓的素質不能提升，就甭想選出什麼好的政治人物。選舉時，百姓把給錢的政治人物當爺，也難怪政治人物把給錢的中共當娘，這是一個惡性的循環。而這樣的供給關係，所呈現的台灣人的性情，是很令人憂心的。台灣的未來是否會葬送在台灣人無感的國家認同裡，終將成為台灣面對中共統戰的最大罩門。

（作者為苗栗在地文史工作者）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法