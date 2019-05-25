自由廣場》岡山欣欣市場 四百年移民活歷史

◎ 莊盛晃

至今仍在營業的高雄市岡山區「欣欣市場」，有綿延四百年移民足跡的活歷史，珍貴文化資產，竟敵不過區區市地重劃的蠅頭小利，即將遭到強拆。

四百年前，荷蘭、西班牙武裝來台灣做貿易。鄭成功率百船三萬兵破荷蘭，遂行台灣史上第一次大規模武裝移民。鄭氏以台南為中心，向南方平原拓展兵農合一屯墾制度。其部將劉國軒駐兵岡山現欣欣市場，世代繁衍而成今日岡山區「劉厝里」。

歷經清帝國第二次移民，時序來到日治第三次大規模移民。一九三○年代，日本實施南向政策，以台灣為南進基地，全台廣建眷舍，以容留官兵及武備工員等。包括在高雄岡山築機場設「高雄航空隊」（現空軍官校），建「海軍航空六一廠」（現航空學院）台灣唯一的飛機裝配工廠，有來自全台四萬工員，並興建現已文資保存的「醒村」等大批眷舍。徵收劉厝里做為眷村環繞中心的消防水池。將劉厝里稍向南遷村成為今日的劉厝里現址。

第一次大規模移民，鄭成功部將後裔劉厝里人，開始挑擔環繞消防水池，販賣蔬果魚肉農產給第三次移民的日本航空廠工員。因位處眾多眷舍環繞的中心點，生意興隆，市況繁榮。

一九四九年第四次大規模國民黨移民，接收岡山日本眷舍，配置給空軍官兵。並因第一次移民後裔劉厝里人販賣市場的重要民生機能，遂在一九五九年拆除日築消防水池，興建今日所見的圓環形狀欣欣市場，買賣以迄今日。

六十年來，早先移民後裔和新「外省」移民，從比手畫腳到老主顧好朋友，自陌生到通婚結親，欣欣市場見證記錄了台灣近代四次重要移民歷史和文化，分說移民文化的衝突與融合。尤其最重要的是「還活著」！仍然活生生的傳唱著故事。請問國人：這欣欣市場拆得拆不得？

沉痛呼籲國人發聲，阻止這愚蠢的憾事發生！

（作者為高雄市岡山眷村文化協會總幹事）

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