自由開講》 僥倖等於觸法！分析酒駕者的心理層面

◎ 陳學獎

酒駕，在許多國家被認定是交通違規的行為。酒駕零容忍！乃政府一再宣示的政策，雖然執法單位不斷宣導取締。每年仍有多起因酒駕而造成的憾事，令人不勝唏噓！

俗語說：「樂極生悲！」飲酒本是一件歡樂的事，三五好友相聚或同袍歡慶、親友喜宴等，都是人生美好的事情。但若酒後執意「駕車上路」，導致發生交通事故，往往就是人生中「最不上道」的一件事了。

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警方實施酒後駕車攔檢。（警方提供）

酒駕會影響駕駛人對於車輛安全駕駛的能力，使其發生致人死傷的事故風險提升，在刑法上被認為是屬於「有認識過失」之範疇，即「預見該事會發生，卻確信其不會發生，而不去做防範」的一類。故刑法第13條即已闡明：「行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意。行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論。」所以酒駕的行為態樣，基本上明顯地就是一種「故意」觸法的行為！

根據個人在過去執行取締酒駕的案例中發現，易造成國人觸犯「公共危險罪」的成因，綜合分析不外乎下列幾點：

一、僥倖心理：

心存僥倖，就是根據自己的喜好來行事，期望事情能按著自己的願望來發展，而無視於事情本身的性質，縱使違背其發展的本質規律，或違反那些為了維護事情發展而制定的規則，亦無所謂！直至能達到自己希望的結果。酒駕經常是基於僥倖心態，常常覺得自己開一段路應該不會出事，因而漠視他人寶貴生命，最終發生嚴重傷亡事故。這些原本可以避免的傷害，卻因一時的心存僥倖，造成永不可抹滅的遺憾，就廣義的解釋而言「僥倖就是等於觸法」。

二、仗勢心態：

俗語說：「一樣米養百樣人！」社會上有許多人喜歡攀權或倚仗權勢甚或仗勢欺人，喝了酒之後，想說憑藉自己跟地方上執法人員的熟識，可以賣弄關係或以民代身份企圖壓抑關說，而不顧他人生命安全酒駕上路，俗話說：「靠勢會被勢所誤！」也有人自認為只要短暫稍事休息片刻，酒意便會全身消退，即可駕車上路，殊不知，有時候往往會「大意失荊州」而慘遭滑鐵盧。

三、固執己見：

對於好的事情選擇「擇善固執、堅持己見」是件好事，但明知酒後卻執意駕車上路，等同選擇了人生的不歸路！我們常說：「人無遠慮、必有近憂」，有些人在餐敘酒後顧及明天仍須上班工作，且需要使用到車輛，若不開回去不行。所以往往不顧旁人萬般勸阻，也不僱請代駕司機，一心執意要將車輛自行開回家，在這樣混沌無奈的情況下，往往也就是危機禍端的降臨。

酒後駕車害人害己。（警方提供）

四、消費價值觀：

有些人對於金錢消費的價值觀，在認知上有著極大的差異，宴客餐敘時動輒花費上萬元的酒菜錢，都毫不吝嗇也從不手軟，卻錙銖計較不捨花個五百或一千元來搭乘計程車。導致酒駕肇事才來後悔莫及。如要赴宴飲酒請務必牢記：「寧可花小錢去坐車、莫要花大錢又坐牢！」兵法云：「計利必計天下利」，一次酒駕繳納罰款的金額，就足以讓人坐上好幾十回合甚至一整年的計程車了。所謂：「人算不如天算！」還是改變自己的消費習慣。

五、喜好賭運氣：

博弈的世界裡有句話：「輸錢多自贏錢起」，有些人喜歡投機取巧賭運氣。但在人生的賭局中「世事難料啊！」曾經的幸福會導致如今的慘痛，誠所謂「塞翁失馬、焉知非福」。很多酒後駕車的人總是認為自己不會那麼倒楣吧！或感覺自己手氣好！運氣旺！在路上行駛不會碰上警察攔檢酒測。偏偏半路殺出個程咬金，被馬路三寶違規駕駛給撞上了，來個雙方駕駛都得實施酒測，所以運氣好不如循規蹈矩才是寶！

《老子》一書中曾說：「福兮禍所伏，禍兮福所倚。」意思是禍與福互相依存也相互轉化。比喻壞事可以引出好的結果，好事也可以引出壞的結果。喝酒不是一件壞事，但是喝了酒之後駕車上路，就不是一件好事了！天下所有的悲事都隱藏著喜事，喜事中有暗含著悲事。所以才會有「樂極生悲和物極必反」的道理。

有人說：「人總是健忘的、不易記取教訓」。在幾杯黃湯下肚之後，隨即忘記了先前的案例，每次新聞播報酒駕肇事，那種血淋淋的情景，總是令人看了怵目驚心。而在過去的酒駕案例中，亦不乏有許多公務人員涉案，當事人有的在職場上是前程備受看好的「明日之星」，卻因一時的酒駕而自毀前程。酒駕事故輕則扣車罰款，重則造成自己或對方家破人亡，不但自己身繫囹圄，更損失了許多社會上的菁英。

或許人生就是如此，唾手可得的幸福，往往容易喪失在「可能不會啦！也許沒那麼衰啦！大概不會啦！」之類的僥倖心理之下。只因為「一次的僥倖」而讓自己的幸福成為泡影，是別人的遺憾傷痛，更是自己永遠的悔恨！所以在現實生活中，當你缺乏堅持意念時，明知違法還要犯罪的時候，就是僥倖心理的表現。

（作者為警察）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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