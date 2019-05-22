社論》「美國的一中」非改不可了

四十年來，中國的改革開放，走到數位極權統治的反高潮，而台灣的民主愈益多元開放，竟予中國顛覆可乘之機。（路透）

第七十二屆世界衛生大會，台灣參與案辯論，大會最後否決納入議程。美國等友好國家的挺台行動，最後仍不敵中國的「涉台提案公然干涉中國內政非法無效」。另，我邦交國索羅門上月舉行國會大選，四度回鍋當選總理的蘇嘉瓦瑞表示，正考慮與台灣斷交，改與中國建交。而美國國務院十六日公布，主管政治事務的次卿赫爾與蘇嘉瓦瑞通話祝賀時，除了討論美索雙邊關係，也針對與澳洲、紐西蘭、日本、台灣在內的其他民主政體建立夥伴關係，對推進自由開放印太區域的重要性進行討論。

川普上任以來，包括國會在內的友台行動接二連三。今年三月，台灣和美國宣布成立「印太民主治理諮商」平台，還共同舉辦了「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」。不過，世界衛生大會，台灣第三年不得其門而入。美國支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，也支持台灣有意義參與以主權國家為會員資格的國際組織，似乎並未意涵著台灣應該擁有完整的國家資格。所以，川普就任以來，台灣備受肯定為推展印太戰略最好的朋友、民主的典範、成功的故事、可靠的夥伴、良善的力量，但是，喜樂島聯盟推動公投正名制憲，美國在台協會（AIT）公開表示：「我們不支持台灣獨立公投」。

今年適逢「台灣關係法」四十週年，美國多次以行動重申對台承諾，一年內美國軍艦通過台灣海峽且高達七次，其重視中國威脅與日俱增下的台灣安全不言可喻。然而，仔細聆聽中國外交部長王毅口中美方的「消極言行」，不難察覺儘管「美國的一中政策」有異於「北京的一中原則」，但美方還是謹守台美非官方基調，這跟台灣主流民意的國家欲求自是存有距離。美方固然協助台灣穩固邦交國，但本身卻對台美外交關係存而不論，殊為矛盾。在面對中國的戰略架構中，美方顯然有其本位考量。台灣，美國的政策想像，至今仍有別於我們自己的願景。

在貿易戰、貨幣戰、科技戰如火如荼之際，在台海、南海互相較勁之際，在習近平逆轉改革開放做其強國夢之際，在中國明槍暗箭顛覆台灣民主之際，美國的應對側重於戰略再平衡，加大力度協助台灣自我防衛，但對台灣國家正常化，並不積極。事實上，台灣民主化以來，美國的這種政策態度，已經造成一種傾斜現象。亦即，本土政權執政期間，美方嚴格審視執政者，不准稍越現狀一步。李登輝的兩國論，陳水扁的一邊一國、防禦性公投，備受美方質疑，遂致今日民進黨執政，小心翼翼維持現狀。這對台灣的民主活力，堪稱反作用力。

反觀，親中政黨執政期間，對北京的政策連結不一而足，美方則基於兩岸對話、台海穩定，罕見踩紅線之警告。美方批評習近平改變台海現狀，對台灣的「共促統一」者則未置一詞。美方期待的北京應與台灣民選政府展開對話，這種願望的實際情況卻是，北京只跟承認「同屬一中」的政府共議統一，四面包抄堅持台灣主權的政府。長此以往，二○二○或未來，紅色勢力滲入台灣，人民選出中國「準特區政府」，高舉台灣民意的旗幟，逐步將台灣納入中國版圖，回過頭來共同敵對美國，屆時將伊于胡底？

也許，當年「美國的一中政策」形成，存有聯中制蘇、改革開放、全球第三波民主化浪潮等因素，預期中國的一黨專政，將因經濟發展而帶動政治改革，逐步朝美國所代表的普世價值演變。而當中國走向民主，人民享有自由，兩岸的差異將為之縮小，中國對美國不再具有威脅，則兩岸都同意的歧見解決方案，當可符合美國利益。詎料，四十年來，中國的改革開放，走到數位極權統治的反高潮，而台灣的民主愈益多元開放，竟予中國顛覆可乘之機。與此同時，中國對美國的全球領導地位構成威脅，導致從貿易戰為發起點之種種反制。

如此這般，仍停留在「美國的一中政策」的戰略模糊，不僅是美中貿易戰指向價值衝突的一大盲點，更無助於打消中國侵吞台灣之野心，永保西太平洋之和平、安全與穩定。面對習近平的強國夢，若不思對中國霸凌台灣施以釜底抽薪，則如世界衛生大會之有意義參與且不可得，遑論其他？美國的「一中政策」應該跟「台灣政策」脫鉤了！

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