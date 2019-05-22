自由廣場》青銀共居之「不孤獨聯盟」

◎ 徐正雄

父親坐輪椅、母親剛換膝蓋，最近一位親戚往生，只好派我當代表到靈前致哀。

通訊科技發達之後，親朋反而更加生疏，我在靈堂入口解釋半天，才通過認證。不熟長輩關心的話題，似乎離不開「婚姻」。我說我已五十歲，只想把雙親照顧好，讓他們無後顧之憂。長輩說：那你老了怎麼辦？我想，這不是我一個人的問題，而是全台灣近千萬單身者的問題。

因為種種原因，許多人不可避免成為單身者。年輕體能好時，所要面對的問題不大，隨著年齡增長，很多複雜的問題也隨之而來。一位獨居的中年朋友，有天急性盲腸炎，還堅持自己一個人到醫院看病，醫生說︰「你的腸子都爛成這樣，為何不叫救護車或請朋友幫忙？」朋友回答：得預習「未來的獨老生活」。日前國中會考作文「青銀共居」，這不啻是一個很好的題目，更是一個值得討論的課題。

現在許多成人欠缺溝通，充滿了隔閡，更不要說那些小我們好幾輪的年輕人。以前的三代同堂雖然處處受制，但反過來說，小孩、老人，大家可以輪流照顧，出問題是家族一起解決！每個人都可以從家族中，找到成長的模仿對象。現在家庭的單位一再縮小，很多人得同時兼職爸爸或媽媽，天塌下來只有一個人頂著，壓力無處宣洩與分擔。

時代變遷得太快，傳統組合之外，為了生存，我們得隨時改變隊形。與其一人面對，不如和他人合作，家庭的定義應該更有彈性。男女、青銀、男男、女女、青青、銀銀，各種組合都應該被尊重包容。像現在，我家是由兩個行動不便的父母、我、離婚帶小孩的姊姊，三代五個人組成。本來岌岌可危的兩個家庭，經由合併，大家可以互相支援，過著平安順遂又花費不多的生活。

很多會考學生反映「青銀共居」題目難寫，或許也暗示了，青少年和長者相處的陌生，整個社會與長照的距離。

或許，前陣子一再刷新賣座紀錄的電影《復仇者聯盟》，就是對未來的隱喻，無論你擁有何種超能力，都需要和別人聯盟，單打獨鬥是走不遠的，若不能放下成見，學會尊重與合作，人生終究只能面對失敗。

（作者為新北市民）

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