自由廣場》習近平講文明 毛澤東偷笑

◎ 陳安

五月十五日，中共在北京開了一個「亞洲文明對話大會」，這是繼「一帶一路高峰論壇」之後、習近平砸大錢搞的另一攤主場外交，推銷一帶一路扳回中美貿易戰吃癟的面子還有點道理，中共居然談文明，豈不是哪壺不開提哪壺嗎？這印證了一個道理，凡是老共開會提倡什麼，就表示它缺少什麼。

根據外媒報導，大會號稱邀請亞洲四十七國二千多位代表參加，結果只來了柬埔寨、新加坡、斯里蘭卡及亞美尼亞四個小國政要捧場，西方只見來了希臘代表點綴，習近平開幕講話，拋出四大主張：一、「堅持相互尊重、平等相待」；二、「堅持美人之美、美美與共」；三、「堅持開放包容、互學互鑒」；四、「堅持與時俱進、創新發展」。不僅空洞無聊，言語乏味，會議草草收場，賓主都覺灰頭土臉。

但凡要宣揚國威，總要拿自己的優點來說事吧？按照近代文明的分類標準，中國仍然與大清帝國被歸類為半文明的政權，各項指標距離及格還很遙遠，否則如何解釋新疆上百萬人被關押集中營洗腦？中共又何曾尊重過藏人的信仰和生活方式？更別提全面拆毀教堂佛像等殘暴行為了，至於說依法治國及尊重人權的普世價值，更是麻繩拴豆腐—甭提了。

除了內控維穩，中共還大搞意識形態輸出，透過「大外宣計畫」顛覆他國社會秩序，偷竊技術破壞市場規範，以防火牆封鎖資訊愚民洗腦，綁架人質勒索外交，與文明的距離愈拉愈遠，完全是文明國家的負面樣板。

習近平曾經高調喊出「人類命運共同體」，不了了之，這回又退而求其次，企圖把「中國模式」推銷給亞洲鄰國，人類一思考，上帝就發笑，當習近平也講「文明」時，大概只有毛澤東在偷笑。

（作者為資深新聞從業人員，新北市民）

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