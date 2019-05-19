自由廣場》台灣的「米洛斯困境」

◎ 陳財能

柯文哲，透過日本媒體的訪問，丟出「親美友中」的論述，形同參選台灣總統的「宣示」。又在台北市議會公開自稱「我是他們（中國大陸）可以忍受的人」。他的立場與國民黨的總統參選人們趨於一致，都不反中國共產黨政權，而卻又不想得罪美國；與民進黨總統參選人賴清德、蔡英文「親美反共護台灣」的立場，清楚對立。

台灣面對當前國內外的政治變局，顯如希臘歷史學家修昔底德在《伯羅奔尼撒戰爭史》中所描述的「米洛斯困境」。

台灣的地緣位置與國際處境，確實與修昔底德所描述的「米洛斯困境」相似。然而，「米洛斯困境」的核心本質，從歷史事實來看，並非「強者硬要，弱者難為」，而是「內有叛徒，敵我不分」。從柯文哲與國民黨的總統參選人們對中共的態度，以及對台灣遭「文攻武嚇、內外分化」時採取綏靖姑息的立場來看，就如同米洛斯受到雅典的威嚇、攻擊與分化，從不選邊、想中立到內賊分化國民意志，而遭到滅亡的情節一般。

國家不論大小，維持生存的國家利益，都是一樣的。然而，從良善政治的觀點上，國家利益，不是政客、企業的利益，而是人民可以生存在自由民主之中的利益。因此，當柯文哲在國內外大言不慚地提出削弱台灣人守護民主自由體制意志的論述、當韓國瑜堂而皇之走進習近平「一國兩制台灣方案」的通道、當郭台銘「一個中華民族下的兩個中國」的政經併購台灣論，面對這些人的說詞與作為，面對解放軍戰艦繞台、軍機飛越中線，我們台灣人難道不應該冷靜思考明年大選，我們到底是在選台灣總統？還是在選中國的台灣特首？

是或不是？想或不想？這是一個我們必須共同面對的問題：「台灣困境」。如果我們認知到台灣若被中國共產黨統治會不寒而慄的話，我們自然會下定決心：要自由，才能有幸福；要勇敢，才能有自由；要自覺，才能護台灣！

（作者為中興大學國際政治研究所博士候選人）

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